Sát thủ 13 tuổi và án mạng từ mâu thuẫn trong quán net

Do mải làm ăn, cha mẹ Huy chẳng ngó ngàng đến con. Đến sau này cha mẹ Huy mới biết, đứa con trai duy nhất trong gia đình đã bỏ học. Từ ngày nghỉ học, cơn ghiền chơi game online khiến Nguyễn Quốc Huy không còn phân biệt giữa thế giới thật và ảo. Khi bị bắt, cậu ta chỉ biết người bạn hay chơi game vừa mất một mạng bởi nhát dao đâm trúng tim. Theo cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, do hung thủ chưa đủ 14 tuổi nên không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can. Sáng 22/2, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã hoàn tất hồ sơ chuyển cho UBND quận để ra quyết định chuyển Huy về trường giáo dưỡng. (Ảnh minh họa, nguồn internet)