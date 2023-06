Bắt đối tượng sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hoà

Pháp luật

Trao đổi với PV Báo CAND tối nay 6/6, Đại tá Nguyễn Thế Hùng – Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau hơn 4 ngày nỗ lực truy lùng, đến 18h55’ tối cùng ngày, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an huyện Diên Khánh cùng dân quân, dân phòng xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh đã bắt giữ hung thủ cầm dao sát hại 3 người phụ nữ tử vong rồi lẩn trốn vào núi Hòn Dữ ở địa phương này.