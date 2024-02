Bất chấp lệnh tháo dỡ, biệt phủ của đại gia vàng vẫn 'yên vị' trên núi Hải Vân

Your browser does not support the video tag.

Khu biệt phủ xây dựng trái phép trên rừng đặc dụng Hải Vân vẫn tồn tại.

UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã ra “tối hậu thư” cho ông Ngô Văn Quang, giám đốc một công ty khai thác vàng ở Quảng Nam, chủ khu biệt phủ xây dựng trái phép trên núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) phải hoàn thành tháo dỡ, vận chuyển tất cả tài sản, bàn giao nguyên trạng đất trước ngày 31/12/2018. Tuy nhiên, đến nay, sau 6 năm, trong khu biệt phủ này vẫn tồn tại nhiều ngồi nhà kiên cố bằng bê tông cốt thép, gỗ cũng như nhiều hạng mục công trình khác.

Ghi nhận của PV VTC News, hiện hệ thống tường xây bao quanh dài hàng trăm mét vẫn đang giữ nguyên, chưa có dấu hiệu cho thấy chủ đầu tư phá theo yêu cầu. Cùng đó, hệ thống các cổng ngõ của khu biệt phủ luôn khóa chặt, không cho người ngoài vào trong.

Ngày 22/1, bên trong khu biệt thự rộng hơn 1.400m2 này vẫn còn một số người sinh sống chăm sóc cây cối, nuôi cá cũng như bảo vệ tài sản.

Trong khu biệt phủ vẫn còn nhiều công trình nhà ở xây dựng kiên cố.

Một căn nhà kiên cố nằm ở gần cổng phía Tây của khu biệt phủ vẫn đang giữ nguyên dù thời hạn phải tháo dỡ đã qua 6 năm.

Nằm giữa trung tâm khu biệt phủ này là căn nhà làm bằng gỗ, lợp ngói hiện vẫn còn nguyên vẹn.

Một số gỗ, đồ dùng có giá trị được tập kết trong khu biệt phủ, chủ đầu tư vẫn chưa chuyển đi như cam kết. Trả lời VTC News, lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, từ năm 2018, sau khi tháo dỡ một phần công trình sai phạm thì hiện vẫn còn tồn tại. "Theo tôi được biết thì hiện có đơn vị đang viết phương án đề nghị quận, thành phố được thuê lại đất 50 năm theo Luật Đất đai để kinh doanh. Tuy nhiên, hướng xử lý thế nào là thẩm quyền của quận, thành phố", lãnh đạo phường cho biết.

Được biết, biệt phủ xây dựng trái phép của ông Ngô Văn Quang có tổng diện tích hơn 1.400m2 tại đồi Chim Chim, rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Tháng 2/2015, chính quyền phát hiện và xử phạt thì tháng 1/2016, ông Quang có đơn xin tự nguyện tháo dỡ nhưng thời gian tháo dỡ kéo dài. Sau đó, UBND quận Liên Chiểu ra “tối hậu thư” yêu cầu ông Quang phải dáo dỡ toàn bộ vật kiến trúc, trả lại nguyên trạng rừng trước ngày 31/12/2018. Tuy nhiên, đến nay đã 6 năm trôi qua nhưng chủ biệt phủ vẫn thực hiện theo yêu cầu.

