Barca thua, nhưng Szczesny vẫn ngẩng cao đầu

Szczesny là chốt chặn đáng tin cậy của Barcelona.

Trong trận El Clásico đầy kịch tính tại sân Santiago Bernabéu, nơi Real Madrid đánh bại Barcelona với tỷ số 2-1, một cái tên đã tỏa sáng rực rỡ giữa thất bại của đội khách: thủ môn Wojciech Szczęsny. Dù không thể giúp Barcelona tránh khỏi thất bại, Szczęsny đã có màn trình diễn xuất sắc, được đánh giá là điểm sáng hiếm hoi của đội bóng xứ Catalonia.

Với 9 pha cứu thua, trong đó có 1 pha cản phá penalty và chỉ số ngăn chặn bàn thua cao nhất trong một trận El Clásico kể từ mùa 2022/23, thủ thành người Ba Lan chứng minh giá trị của mình.

Dữ liệu từ Opta cho thấy Szczęsny đã có một ngày thi đấu để đời. Anh thực hiện 9 pha cứu thua, con số cao nhất trong một trận El Clásico kể từ tháng 4/2017, giúp Barcelona tránh khỏi một thất bại nặng nề hơn trước sức ép khủng khiếp từ hàng công Real Madrid, với những mũi nhọn như Kylian Mbappé và Jude Bellingham.

Chỉ số ngăn chặn bàn thua (Goals Prevented) của Szczęsny đạt 2,44, cao nhất trong một trận El Clásico kể từ mùa giải 2022/23, cho thấy anh đã cứu Barcelona khỏi những bàn thua gần như không thể tránh khỏi.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là pha cản phá penalty của Szczęsny khi đối đầu Mbappe – lần đầu tiên một thủ môn làm được điều này trong một trận El Clásico kể từ mùa giải 2015/16. Pha cứu thua này không chỉ thể hiện phản xạ xuất sắc mà còn là khoảnh khắc mang tính bước ngoặt, giúp Barcelona tránh nguy cơ vỡ trận.

Theo đánh giá của Sofascore, Szczęsny nhận điểm số tới 9,6, cao nhất trong số các cầu thủ Barcelona và là điểm số cao nhất của một cầu thủ Blaugrana trong một trận El Clásico kể từ tháng 12/2017. Những con số này khẳng định: nếu không có Szczęsny, tỷ số có lẽ đã nghiêng về Real Madrid với cách biệt lớn hơn nhiều.

Dù Madrid giành chiến thắng, nhưng thủ thành người Ba Lan đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa.

Tác giả: Tường Linh

Nguồn tin: znews.vn