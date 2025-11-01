Sóng lớn cuốn mất tích một ngư dân khi vớt neo trước bão số 15

Sáng 28-11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trên biển do sóng lớn.

Trước đó, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 27-11, ông Huỳnh Vũ (33 tuổi) và ông Dương Quang Sơn (40 tuổi, cùng trú tại xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) bơi thúng ra khu vực cửa sông Liên Hương để vớt neo bị chìm dưới biển do ảnh hưởng bão số 15.

Lúc này, sóng tại cửa sông đánh rất mạnh khiến chiếc thúng bị lật, nhấn chìm hai ngư dân.

Lực lượng chức năng tại Liên Hương tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích. Ảnh: DT

Trong đó, ông Dương Quang Sơn bị sóng cuốn mất tích, ông Huỳnh Vũ bơi được vào bờ an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện ngư dân cứu nạn nhân. Nhưng do sóng lớn, nạn nhân chìm rất nhanh, không ứng cứu kịp.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương đã cử 6 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Theo UBND xã Liên Hương, từ chiều tối 27-11, nước biển dâng cao, sóng lớn đánh vào nhà dân theo dọc bờ kè ven biển (thôn 13, 14), có chỗ ngập hơn 1m.

Địa phương đã phát cảnh báo đề nghị ngư dân thực hiện neo đậu tàu an toàn, bảo vệ tính mạng, tài sản trước ảnh hưởng của cơn bão số 15.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động