Bão Phượng Hoàng nhấn chìm nhiều khu vực Đài Loan, hơn 8.000 người sơ tán

Lũ lụt nghiêm trọng đã diễn ra tại thị trấn Tô Áo, Đài Loan vào tối 11-11 - Ảnh: Văn phòng thị trấn Tô Áo

Theo Hãng tin Reuters ngày 12-11, Đài Loan đã sơ tán hơn 8.300 người trước khi cơn bão Phượng Hoàng đổ bộ vào ngày 12-11.

Dù đã suy yếu đáng kể, cơn bão vẫn mang đến những trận mưa lớn kỷ lục cho vùng bờ biển phía đông nhiều đồi núi và gây ra lũ lụt, có nơi nước dâng cao ngập đến cổ.

Các doanh nghiệp và trường học đã phải đóng cửa ở hầu hết các khu vực phía nam hòn đảo, và đã có 51 người bị thương.

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng diễn ra chủ yếu tại nhiều khu vực thuộc huyện Nghi Lan ở phía đông, nơi chủ yếu là vùng nông thôn. Nước lụt dâng cao đến cổ khiến địa phương này phải triển khai binh lính để hỗ trợ người dân bị mắc kẹt.

Hơn 1.000 ngôi nhà tại thị trấn cảng Tô Áo đã bị ngập sau khi hứng chịu lượng mưa 648mm vào ngày 11-11, một mức kỷ lục trong tháng.

“Nước ập vào quá nhanh”, anh Hung Chun Yi, một ngư dân, chia sẻ. Anh đã phải dành cả đêm để dọn dẹp bùn đất trong nhà sau khi tầng một bị ngập sâu 60cm.

“Trời mưa quá to và quá nhanh, hệ thống thoát nước không thể tải nổi”, anh nói.

Sau khi các trận mưa xối xả đã ngưng, người dân tại Tô Áo đang nỗ lực dọn dẹp bùn đất trong nhà.

Sở cứu hỏa cho biết khoảng 8.300 người đã được di dời khỏi nhà đến các khu vực an toàn hơn, chủ yếu ở Nghi Lan và Hoa Liên. Tại đây, một đợt gió mùa từ phía bắc kết hợp với cơn bão trái mùa đã làm tăng đột biến lượng mưa.

“Mùa hè đang ngày càng kéo dài và các cơn bão đến ngày càng muộn”, ông Huang En Hong, một nhà dự báo tại Cơ quan Quản lý thời tiết Trung ương Đài Loan, cho biết.

Ông nhận định biến đổi khí hậu có thể gây ra các sự kiện thời tiết khắc nghiệt tương tự, nhưng cần phải nghiên cứu thêm để xác định rõ xu hướng.

Bão Phượng Hoàng được dự báo sẽ quét qua mũi cực nam của Đài Loan vào cuối ngày 12-11 trước khi tiến ra Thái Bình Dương. Cơn bão đã suy yếu đáng kể sau khi càn quét qua Philippines và khiến 27 người thiệt mạng.

Hồi tháng 9, một cơn bão đã gây lũ lụt và làm 18 người thiệt mạng ở huyện Hoa Liên.

Cơn bão tuần này sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Tân Trúc ở phía bắc, nơi đặt trụ sở của TSMC - nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng đã nâng mức cảnh báo khẩn cấp tại các tỉnh duyên hải phía đông nam bao gồm Phúc Kiến, Quảng Đông, Chiết Giang và Hải Nam.

Quân đội đã được điều động để hỗ trợ người bị mắc kẹt - Ảnh: Văn phòng thị trấn Tô Áo

Vì ảnh hưởng của lũ, đồ đạc của người dân bị hư hỏng - Ảnh: Văn phòng thị trấn Tô Áo

Sáng ngày 12-11, nước trong thị trấn Tô Áo đã rút hoàn toàn, để lại đường phố đầy bùn đất - Ảnh: CNA

Người dân đang dọn dẹp bùn đất, hy vọng sẽ sớm quay lại cuộc sống thường ngày - Ảnh: CNA

Mưa lớn gây ngập lụt ở thị trấn Đông Sơn, huyện Nghi Lan - Ảnh: CNA

Gió lớn làm ngã cây tại thành phố Đài Bắc - Ảnh: CNA

Do ảnh hưởng của hoàn lưu rìa ngoài của bão và gió mùa đông bắc, mực nước suối Mataian dâng cao đột ngột, làm ngập thôn Minh Lợi - Ảnh: Chính quyền huyện Hoa Liên

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn