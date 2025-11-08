Dự báo thời điểm bão Phượng Hoàng có thể vào Biển Đông

Ảnh mây vệ tinh bão Phượng Hoàng sáng 8-11 - Ảnh: NCHMF

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) lúc 9h sáng nay, tâm bão Phượng Hoàng đang ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.100km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (35m/s), giật cấp 15 (50m/s).

Trên ảnh mây vệ tinh sáng nay cho thấy hoàn lưu mây bão Phượng Hoàng đối xứng, mắt bão rõ nét.

JMA dự báo trong hôm nay và ngày mai, bão đi theo hướng tây tây bắc, hướng về phía đảo Luzon và cường độ có thể mạnh lên cấp 15 (50m/s), giật trên cấp 17 (70m/s).

Khoảng từ chiều tối 9-11, bão Phượng Hoàng đổ bộ đảo Luzon. Đến sáng 10-11, bão có khả năng đi vào phía đông của bắc Biển Đông với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Sau khi vào Biển Đông, bão có khả năng đi lệch dần lên phía bắc, hướng về phía eo biển Đài Loan.

Đài Hong Kong cũng nhận định sáng nay bão đang mạnh cấp 12 (130km/h) và dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên trong hai ngày tới.

Đài Hong Kong cho rằng trước khi đổ bộ vào đảo Luzon, bão Phượng Hoàng có thể mạnh lên thành siêu bão với gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 195km/h (cấp 16).

Sau khi vào Biển Đông, bão hướng về phía Đài Loan và cường độ suy yếu dần.

Còn Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (Pagasa) nhận định sáng nay bão Phượng Hoàng đang mạnh cấp 13 (140km/h), giật cấp 15 (170km/h).

Pagasa dự báo trong hôm nay và ngày mai, bão sẽ tiến về phía đảo Luzon và cường độ có thể mạnh lên cấp siêu bão (trước khi đổ bộ vào đảo này vào khoảng tối mai).

Dự báo bão sẽ mạnh lên nhanh chóng và có thể đạt cấp siêu bão vào đêm nay hoặc ngày mai, mặc dù không loại trừ khả năng nó sẽ mạnh lên nhanh hơn nhiều do điều kiện thời tiết thuận lợi.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Phượng Hoàng - Ảnh: Pagasa

Hôm qua, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định trong những ngày tới, bão Phượng Hoàng đi theo hướng tây tây bắc, hướng về phía đảo Luzon và đông bắc bắc Biển Đông.

Về cường độ, dự báo bão tiếp tục mạnh lên, cường độ bão trước khi đổ bộ vào Luzon khả năng đạt cấp 14-15 (150-183km/h) - tương đương cường độ bão Kalmaegi vừa qua.

Khoảng ngày 10-11, bão Phượng Hoàng có thể đi vào đông bắc Biển Đông, nhiều khả năng đây sẽ là cơn bão số 14 trên Biển Đông trong năm nay.

"Nhận định sơ bộ ban đầu khả năng bão đi vào đất liền nước ta là không cao. Tuy nhiên từ nay đến ngày 10 và 11-11, hoàn lưu khí quyển còn nhiều biến động, nên cơ quan khí tượng tiếp tục theo dõi để đưa ra dự báo, cảnh báo kịp thời" - ông Hưởng nói.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ