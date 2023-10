Bao nhiêu người trưởng thành tại Việt Nam xem video trên YouTube?

YouTube đã tiếp cận hơn 50 triệu người trưởng thành (trong tổng số ước tính 68 triệu người trưởng thành) ở Việt Nam, đây là thông tin vừa được YouTube công bố tại lễ trao giải YouTube Works Awards nhằm vinh danh những chiến dịch có video quảng cáo nổi bật nhất Việt Nam trên YouTube.

Ông Marc Woo - Giám đốc điều hành phụ trách Việt Nam, Google châu Á - Thái Bình Dương cho biết: "Chúng tôi lấy làm vinh dự khi người dùng Việt Nam ngày càng yêu thích YouTube, giúp YouTube trở thành nền tảng video mạng xã hội số #1 tại Việt Nam khi nói đến tính đa dạng về nội dung. YouTube dành cho mọi đối tượng khán giả và có sẵn nhiều sự lựa chọn, từ video Shorts 6 giây đến phim tài liệu dài 2 tiếng hoặc phim truyền hình nhiều tập".

"Sự kỳ diệu này chỉ có thể xảy ra nhờ rất nhiều nỗ lực và hợp tác giữa các bên đối tác đáng tin cậy. Tôi chân thành cảm ơn những nhà sáng tạo nội dung, các đơn vị tiếp thị quảng cáo và những đơn vị phát thanh truyền hình uy tín đã chọn sáng tạo và chia sẻ những nội dung lôi cuốn và nhiều giá trị giải trí trên YouTube", ông chia sẻ.

Theo khảo sát của Kantar, nếu người xem ở Việt Nam chỉ có thể xem một dịch vụ trong cả năm, thì nền tảng số #1 mà họ lựa chọn là YouTube. YouTube cũng xếp hạng #1 tại Việt Nam là kênh mạng xã hội có nội dung đa dạng nhất, cho phép người dùng truy cập vào nhiều loại nội dung khác nhau, ví dụ như: Video ngắn, video dài, video trực tiếp.

Tính đến tháng 6/2023, tổng số giờ nội dung được tải lên YouTube bởi các kênh ở Việt Nam đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Thời gian xem các video phim truyền hình trên YouTube trong quý II/2023 tăng trưởng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái, và Việt Nam đã có thêm hơn 15.000 kênh với hơn 100.000 người đăng ký, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện, YouTube đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia và smartphone để trở thành một nền tảng toàn cầu trên nhiều thiết bị khác nhau (TV, máy tính,...), giới thiệu những người sáng tạo của Việt Nam đến với thế giới. Hơn 50% thời gian xem nội dung được sản xuất bởi các kênh ở Việt Nam đến từ nước ngoài.

