Bảo mẫu bạo hành bé trai 6 tháng tuổi đến xuất huyết não khai gì?

Ngày 15/1, liên quan vụ bé trai N.Đ.H.A. (6 tháng tuổi) bị xuất huyết não khi gửi tại nhóm trẻ trong chung cư Lê Thành (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM), UBND phường Tân Tạo cho hay, bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh thừa nhận đã có hành vi bạo hành bé H.A.

Theo đó, trưa 10/1, sau khi bé H.A. ngủ dậy, đi vệ sinh làm phân dính đầy trong tã. Trong lúc thay tã, bé H.A. không cho nên Linh tức giận dùng lòng bàn tay đánh hướng từ trên đầu xuống 2 - 3 cái vào đỉnh đầu bé H.A.

Bé trai đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Linh đánh bé H.A. nhiều lần trong lúc cho bé bú sữa nhưng bé không chịu bú mà tiếp tục khóc.

Thấy bé H.A. có biểu hiện mệt, không còn khóc, có dấu hiệu tím tái nên Linh gọi điện thoại báo mẹ bé về đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Tối 14/1, trả lời PV VTC News, Đại tá Nguyễn Nhật Thành, Trưởng Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Võ Thị Mỹ Linh.

"Chúng tôi đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với Võ Thị Mỹ Linh để điều tra về hành vi giết người", Trưởng Công an quận Bình Tân thông tin.

Trước đó, ngày 13/1, chị P.T.H.A. (SN 1991, ngụ tại chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) cho biết đã trình báo công an về nghi vấn con trai chị là bé N.Đ.H.A. bị bạo hành dẫn đến xuất huyết não.

Chị A., chị gửi con cho Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi) nhận trông trẻ ở cùng chung cư Lê Thành, từ 7h đến 17h mỗi ngày. Sau một tuần gửi bé (từ 3/1 – 10/1), bảo mẫu bất ngờ gọi điện thông báo, bé bị té nên sức khoẻ không ổn định.

“Khoảng 14h, Linh gọi điện báo bị té võng bất tỉnh nên tôi chạy về liền. Linh bồng bé đưa tôi thì bé tím tái. Đưa đi bệnh viện bác sỹ báo đã ngưng tim lâu rồi, não bị phù. Chụp X-Quang thì thấy xuất huyết não”, chị N.A. thông tin.

Do thấy có dấu hiệu nghi vấn bạo hành, bệnh viện hướng dẫn gia đình chị A. trình báo công an.

“Bé đang trong phòng cấp cứu rất nguy kịch nên gia đình chưa nghĩ tới việc báo công an. Sau đó, tình hình bé càng ngày càng nguy kịch, bệnh viện trình báo công an và công an vào làm việc”, chị A. thông tin thêm.

Tác giả: Hoàng Thọ

Nguồn tin: Báo VTC News