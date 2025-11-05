Bão Kalmaegi tàn phá miền trung Philippines, ít nhất 26 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ tại thành phố Toledo, Cebu đang giúp người dân sơ tán khỏi nhà ngập nước bằng một chiếc "thuyền" làm từ… tủ lạnh cũ - Ảnh: AFP

Theo Cơ quan phòng vệ dân sự Philippines, riêng tại đảo Cebu đã ghi nhận 21 ca tử vong, chủ yếu do đuối nước.

"Phần lớn các nạn nhân chết vì không kịp thoát khỏi dòng nước lũ dâng nhanh", ông Rafaelito Alejandro, phó giám đốc cơ quan, cho biết.

Theo Hãng tin AFP, nhiều thị trấn trên đảo Cebu chìm trong biển nước, với xe hơi, xe tải và cả những container hàng lớn bị cuốn trôi giữa dòng nước đục ngầu.

Trước khi bão đổ bộ, khu vực quanh thủ phủ Cebu đã phải hứng chịu lượng mưa lên đến 183mm chỉ trong 24 giờ, vượt xa mức trung bình cả tháng 131mm.

"Tình hình ở Cebu thực sự chưa từng có tiền lệ. Chúng tôi tưởng gió mới là mối nguy chính, nhưng nước lũ mới là thứ đe dọa người dân. Nước dâng tàn phá khủng khiếp", Thống đốc tỉnh Pamela Baricuatro chia sẻ trên Facebook.

Tại các khu vực lân cận, một người cao tuổi ở tỉnh Leyte chết đuối tại tầng trên của nhà mình, trong khi một người đàn ông ở Bohol thiệt mạng do cây đổ.

"Nước dâng nhanh không tưởng, đến 4h sáng thì đã không thể kiểm soát. Người dân không thể ra khỏi nhà", anh Don del Rosario, người dân sinh sống tại thành phố Cebu, kể lại. "Tôi sống ở đây 28 năm rồi, và đây là trận lụt tồi tệ nhất tôi từng chứng kiến".

Giới khoa học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang khiến các cơn bão trở nên mạnh hơn và mưa lớn hơn, do đại dương và khí quyển ấm lên. Nhiệt độ cao giúp bão tăng cường sức mạnh nhanh chóng và tạo ra lượng mưa vượt mức bình thường.

Trong khi đó, hàng trăm người dân Philippines đang sống trong các khu lều tạm sau trận động đất 6,9 độ hồi cuối tháng 9 cũng buộc phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Tổng cộng gần 400.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực nằm trên đường đi của bão.

Chiều cùng ngày, quân đội Philippines xác nhận một trực thăng cứu trợ loại Super Huey đã rơi ở miền bắc đảo Mindanao khi đang trên đường tới thành phố Butuan để hỗ trợ công tác cứu hộ. Hiện chưa rõ có người sống sót hay không, trong khi lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Bão Kalmaegi hiện di chuyển về phía tây qua chuỗi đảo Visayas với sức gió 130km/h, giật tới 180km/h, làm đổ cây cối và phá hủy nhiều đường dây điện.

Philippines trung bình hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm, chủ yếu quét qua các vùng nghèo dễ bị thiên tai. Theo cơ quan khí tượng nước này, Kalmaegi là cơn bão thứ 20 trong năm 2025, và "từ nay đến cuối năm có thể còn thêm 3-5 cơn bão nữa".

Tháng 9 vừa qua, Philippines đã trải qua hai cơn bão lớn, trong đó siêu bão Ragasa từng khiến 14 người thiệt mạng tại Đài Loan và làm tốc mái hàng loạt công trình dọc đường đi của nó. Kalmaegi, theo nhiều chuyên gia, có thể trở thành một trong những cơn bão gây thiệt hại nghiêm trọng nhất trong năm nay đối với quốc đảo này.

Người dân thu nhặt những trái dừa bị sóng đánh dạt vào bờ sau bão Kalmaegi tại thị trấn Mayorga, tỉnh Leyte, ngày 4-11 - Ảnh: AFP

Những chiếc ô tô bị lũ cuốn trôi và chất thành đống trong một khu dân cư ở thành phố Cebu sau trận bão - Ảnh: AFP

Nhân viên Hội Chữ thập đỏ Philippines cứu một người dân mắc kẹt tại khu vực Talamban, thành phố Cebu - Ảnh: REUTERS

La liệt cây đổ sau khi siêu bão Kalmaegi đổ bộ tại thị trấn Mayorga, tỉnh Leyte - Ảnh: AFP

Video ghi lại cho thấy dòng lũ chảy xiết tại Cebu sáng ngày 4-11 - Video: X/@WeatherMonitors

