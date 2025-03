Bán hàng trên mạng doanh thu 18 tỷ đồng, chỉ kê khai 2 tỷ đồng để nộp thuế

Ngày 9/3, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối tượng kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội về hành vi "Trốn thuế".

Tại Ninh Thuận, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử diễn ra phổ biến, thông qua mua bán trực tuyến, bán hàng online, nhiều mặt hàng tiêu dùng có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, trốn thuế.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện một chủ tài khoản TikTok thường hay phát trực tiếp (livestream) trên các nền tảng mạng xã hội để bán các sản phẩm may mặc.

Theo đó, Cơ quan công an đã tiếp nhận nguồn tin, tiến hành xác minh, xác định: Từ tháng 05/2023 đến tháng 9/2024, chủ tài khoản TikTok này đã bán hàng đạt tổng doanh thu hơn 18 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai 2 tỷ đồng để nộp thuế, số tiền doanh thu chênh lệch hơn 16 tỷ đồng không kê khai, không nộp hồ sơ khai thuế để trốn thuế số tiền hơn 241 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội 'Trốn thuế" theo khoản 1 Điều 200 Bộ Luật hình sự để điều tra xử lý theo quy định.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, sở, ngành có liên quan để tập trung xác minh làm rõ các tổ chức, cá nhân khác có dấu hiệu lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa vi phạm và trốn thuế.

Thương mại điện tử tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ nhờ sự phổ biến của các nền tảng MXH. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng này, tình trạng trốn thuế trở nên phổ biến và phức tạp hơn. Một số cá nhân đã không kê khai doanh thu, không nộp hồ sơ khai thuế trên các sàn thương mại điện tử, không đăng ký thuế, cố tình che giấu doanh thu thực tế.

