Bác tin xe cứu thương tông xe cảnh sát là do CSGT dừng xử lý vi phạm

Theo đó, khoảng 8h sáng ngày 8/11, tổ tuần tra của Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông) làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến địa bàn.

Khi tới Km76+400 (xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), cảnh sát phát hiện một xe ô tô bị hỏng, đang dừng ở làn đường số 2 của cao tốc. Tuyến đường này không có làn dừng khẩn cấp.

Hiện trường vụ tai nạn

Tổ công tác Cảnh sát giao thông đã dừng lại, hỗ trợ cảnh báo cho xe con gặp sự cố vì lo ngại xảy ra tai nạn. Sau đó, xe cứu thương do anh N.V.H. (sinh năm 1997, ở Sóc Trăng) điều khiển qua khu vực này đã tông vào xe của CSGT.

Vụ tai nạn khiến đuôi xe cảnh sát biến dạng, một người trên xe cứu thương bị thương nhẹ. Nguyên nhân ban đầu xác định do lái xe cứu thương buồn ngủ, không chú ý quan sát.

Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: congly.vn