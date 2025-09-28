Ba người trong cùng gia đình tử vong nghi do điện giật

Thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, Công an xã Trà Ôn nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 3 người tử vong trong căn chòi của ông H.V.N. ngụ ấp Cây Gòn (xã Trà Ôn).

Danh tính 3 người tử vong được xác định gồm ông H.V.N và vợ là bà H.T.N. cùng con trai H.V.S. (cùng ngụ ấp Cây Gòn).

Tiếp nhận thông tin, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành công tác điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu, nhiều khả năng cả 3 nạn nhân tử vong nghi do điện giật. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân