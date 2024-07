Bà Hương Trần Kiều Dung: Gác chuyện tình yêu, nhận bằng Tiến sỹ tại Pháp và 'mối lương duyên' với Trịnh Văn Quyết, FLC

Theo cáo trạng, bà Hương Trần Kiều Dung không nộp tiền góp vốn, không nhận tiền vay của Công ty Faros nhưng được ông Trịnh Văn Quyết giao ký hợp đồng nhận chuyển nhượng, giấy nộp tiền góp vốn, để sở hữu 52,35 triệu cổ phần, tương đương 523,5 tỷ đồng. Sau đó, bà Dung ký hợp đồng chuyển nhượng trả lại 10,35 triệu cổ phần cho Trịnh Văn Quyết để hợp thức hồ sơ đăng ký niêm yết. Số 42 triệu cổ phần còn lại, bà Dung giao cho Trịnh Thị Minh Huế bán, thu tiền cho Trịnh Văn Quyết. Bên cạnh đó, bà Dung còn ký 2 hợp đồng nhận ủy thác đầu tư của Công ty Faros số tiền 48 tỷ đồng để hợp thức việc nâng khống vốn góp. Sau khi niêm yết, bà Dung tiếp tục ký chuyển số tiền 7.326 tỷ đồng để che giấu số vốn góp khống. Hành vi của Hương Trần Kiều Dung đã giúp sức để niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE, từ đó, Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của hơn 30.400 nhà đầu tư. Cáo trạng cho hay, bị can Dung khai nhận hành vi phạm tội, tự nguyện nộp 200 triệu đồng khắc phục hậu quả. Ở tội danh "Thao túng thị trường chứng khoán", bị cáo Hương Trần Kiều Dung biết Trịnh Thị Thúy Nga (em gái Trịnh Văn Quyết) cho các tài khoản chứng khoán trong nhóm Trịnh Văn Quyết mua cổ phiếu khi không có đủ tiền trong tài khoản là trái pháp luật nhưng vẫn ký biên bản họp HĐQT, đại diện HĐQT ký nghị quyết, ủy quyền cho Nga được cho các tài khoản do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng mua chứng khoán với số tiền trên 10 tỷ đồng không có tài sản đảm bảo trái pháp luật. "Hành vi đó giúp Trịnh Văn Quyết thao túng 3 mã cổ phiếu FLC, GAB, ART, thu lợi bất chính hơn 445 tỷ đồng. Bị can khai nhận hành vi phạm tội như trên và khai chỉ được hưởng lương 80 triệu/tháng", cáo trạng quy kết.