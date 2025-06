Apple khiến hàng tá iPhone bị hôi của biến thành "cục gạch"

Giữa bối cảnh các cuộc biểu tình gây náo loạn ở trung tâm Los Angeles (Mỹ) tuần trước, một làn sóng hôi của đã tràn qua các cửa hàng bán lẻ lớn. Tuy nhiên, những kẻ hôi của nhắm vào Apple Store đã nhanh chóng nhận được một "trái đắng" công nghệ cao, khi những chiếc iPhone đắt tiền vừa lấy được tự động biến thành "cục gạch" vô dụng.

Công nghệ "Kill Switch" hoạt động như thế nào?

Sự việc xảy ra khi những kẻ trộm cắp lợi dụng tình hình hỗn loạn để đột nhập và vơ vét hàng hóa, có cả những chiếc iPhone trưng bày tại cửa hàng Apple Tower Theatre. Thế nhưng, niềm vui của chúng không kéo dài được lâu. Apple từ lâu đã trang bị cho các cửa hàng của mình một hệ thống chống trộm tinh vi.

Những kẻ trộm iPhone tại cửa hàng Apple Tower Theatre.

Ngay khi một thiết bị trưng bày bị mang ra khỏi phạm vi phủ sóng Wi-Fi của cửa hàng, một "công tắc vô hiệu hóa" (Kill Switch) từ xa sẽ được kích hoạt. Chiếc iPhone ngay lập tức bị khóa, màn hình hiển thị một thông điệp đanh thép: "Vui lòng quay trở lại Apple Tower Theatre. Thiết bị này đã bị vô hiệu hóa và đang được theo dõi. Chính quyền địa phương sẽ được báo động".

Đồng thời, máy liên tục phát ra tiếng báo động lớn, khiến nó không chỉ vô dụng mà còn thu hút sự chú ý. Công nghệ này biến những chiếc iPhone bị đánh cắp thành những món đồ vô giá trị trên chợ đen, triệt tiêu hoàn toàn động cơ của bọn trộm.

Những chiếc iPhone bị khóa cứng và báo động liên tục sau khi bị trộm.

"Trái đắng" cho những kẻ hôi của

Hệ thống theo dõi của Apple đã phát huy tác dụng ngay lập tức. Theo sở cảnh sát Los Angeles, ít nhất ba cá nhân đã bị bắt giữ liên quan đến vụ trộm, cho thấy hiệu quả của việc kết hợp giữa công nghệ và thực thi pháp luật.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh bang California đang siết chặt các quy định đối với tội phạm bán lẻ. Trước sự phẫn nộ của công chúng về các vụ cướp "đập phá và vơ vét" ngày càng gia tăng, các chính sách khoan hồng trước đây đang dần được thay thế. Đáng chú ý là Dự luật 36 (Proposition 36) đã được thông qua, cho phép các công tố viên truy tố tội danh trọng tội đối với những kẻ tái phạm và các băng nhóm có tổ chức.

Điều này có nghĩa là những kẻ hôi của giờ đây không chỉ đối mặt với một món đồ công nghệ vô dụng mà còn cả một bản án tù có thể kéo dài nhiều năm. Đây là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những kẻ tội phạm cơ hội, rằng thời kỳ dễ dàng kiếm lợi từ việc trộm cắp tại các cửa hàng Apple đã chấm dứt.

