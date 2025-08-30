Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên chính thức trở thành cơn bão số 6

Hồi 7h ngày 30/8, vị trí tâm bão số 6 ở 17,7°N – 108,°E, trên khu vực biển Hà Tĩnh-Tp.Huế; Cách Bắc Quảng Trị ~210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: cấp 8 (62–74km/h), giật cấp 10. Bão số 6 di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h.

(Nguồn: nchmf)

Dự báo, 19 giờ ngày 30/8, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20km/h, đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị. Cường độ cấp 7, giật cấp 9. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ).

7 giờ ngày 31/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Do ảnh hưởng của bão số 6, phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa): gió mạnh cấp 6–7; sóng cao 2,0–4,5m, biển động mạnh. Vùng biển Thanh Hóa – Tp. Huế (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có mưa bão: gió mạnh cấp 6–7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2,0–4,0m, gần tâm bão cao 3,0–5,0m; biển động mạnh. Nước dâng: ven biển Nghệ An – Tp. Huế nước dâng cao 0,2–0,4m.

Cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện, công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Từ trưa 30/8, ven biển Nghệ An – Quảng Trị: gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh – Bắc Quảng Trị: gió cấp 6–7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Có thể xuất hiện mưa dông mạnh, lốc xoáy trước khi áp thấp nhiệt đới/bão ảnh hưởng trực tiếp.

Ngày 30/8 – hết ngày 31/8: Thanh Hóa – Tp. Huế mưa to đến rất to (150–300mm, cục bộ >500mm).

Ngày 30/8– hết ngày 31/8: Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Tp. Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to (70–150mm, có nơi >300mm).

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV