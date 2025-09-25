Anh bắt giữ nghi phạm sau vụ tấn công mạng các sân bay châu Âu

Bảng thông tin chuyến bay tại Sân bay Brussels ở Zaventem (Bỉ). (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/9, cảnh sát Anh cho biết đã bắt giữ một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi sau khi xảy ra vụ tấn công mạng gây gián đoạn hoạt động tại nhiều sân bay lớn ở châu Âu, trong đó có Brussels (Bỉ), Berlin (Đức) và Heathrow (London, Anh).

Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia (NCA) cho biết nghi phạm đã được tại ngoại có điều kiện sau khi bị bắt giữ tối 23/9 tại West Sussex, Đông Nam nước Anh, với cáo buộc vi phạm Đạo luật Lạm dụng máy tính (Computer Misuse Act).

Trong một thông cáo,ông Paul Foster, Phó Giám đốc NCA, cho biết vụ bắt giữ này có thể coi là “một bước tiến tích cực”, song cuộc điều tra vẫn chỉ đang trong giai đoạn đầu và tiếp tục được đẩy mạnh.

Ông đồng thời nhấn mạnh: “Tội phạm mạng là mối đe dọa toàn cầu dai dẳng, tiếp tục gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng đối với Vương quốc Anh.”

Theo NCA, cơ quan này đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được báo cáo hôm 19/9 về “sự cố mạng ảnh hưởng tới Collins Aerospace”. Collins Aerospace là đơn vị cung cấp hệ thống làm thủ tục và gửi hành lý cho nhiều hãng hàng không tại các sân bay trên thế giới.

Cơ quan An ninh mạng của Liên minh châu Âu (EU) xác nhận sự cố gián đoạn bắt nguồn từ “vụ tấn công mã độc tống tiền (ransomware) bên thứ ba.”

Tới ngày 24/9, tình trạng gián đoạn vẫn còn diễn ra ở mức hạn chế tại một số sân bay châu Âu, khiến các chuyến bay bị hủy hoặc chậm. Tình trạng này đã gây xáo trộn nghiêm trọng hoạt động các sân bay hôm 20/9.

Nhiều hãng hàng không buộc phải thực hiện thủ tục check-in và gửi hành lý thủ công, kéo dài thời gian làm thủ tục.

Collins Aerospace, thuộc tập đoàn RTX, trước đó xác nhận “sự cố gián đoạn liên quan đến mạng đối với phần mềm MUSE tại một số sân bay” và sự cố này “chỉ giới hạn ở khâu làm thủ tục điện tử và gửi hành lý”./.

Tác giả: Hoàng Châu

Nguồn tin: vietnamplus.vn