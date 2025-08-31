Ấn tượng Hà Tĩnh!

Niềm vui của các cầu thủ Hà Tĩnh khi có bàn thắng trước Thanh Hoá. Ảnh: CTV

Trận mở màn V.League 2025/26, có vẻ các cầu thủ của Hà Tĩnh vẫn chưa kịp có sự kết nối ổn, nên sau khi dẫn đội bóng tân binh Ninh Bình 1-0, họ đã bị thua ngược 1-3 ở những phút cuối trận ngay trên sân nhà. Đây là trận thua nhiều bất ngờ của thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh và thực tế đã khiến những người yêu mến đội bóng núi Hồng không khỏi âu lo, bởi phải nói thẳng lực lượng của Hà Tĩnh mùa này không quá tốt khi đã để những cái tên chất lượng của đội ở mùa trước như Geovane, Xuân Trường, Văn Trâm, Đình Tiến… ra đi.

Nỗi lo ấy càng thêm dày ở trận đấu thứ 2, khi thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh đến làm khách trên sân Hoà Xuân của SHB Đà Nẵng. Trận ấy, dẫu đội chủ nhà không quá mạnh, nhưng đội bóng Núi Hồng đã bị đối thủ lấn lướt và dồn ép đầy vất vả, có điều những cú dứt điểm của họ quá tệ nên không thể ghi bàn. May mắn chỉ đến ở phút 90, khi Helerson bất ngờ có bàn thắng giúp Hà Tĩnh giành chiến thắng sít sao để có 3 điểm đầu tiên trong một trận cầu được nhận định quá may mắn cho thầy trò HLV Công Mạnh, bởi nếu họ chỉ giành được 1 điểm hoặc thua trắng, khi ấy mọi thứ sẽ khác.

Cú đánh đầu ghi bàn của Helerson vào lưới SHB Đà Nẵng. Ảnh: Phi Hải

Sự hứng khởi sau trận thắng bất ngờ tại Hoà Xuân đã giúp các cầu thủ Hà Tĩnh hứng khởi hơn khi về sân nhà tiếp Thanh Hoá, qua đó đã giúp họ có trận thắng thứ 2 liên tiếp để có được 6 điểm, xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp, khiến giới chuyên môn cảm thấy ấn tượng bởi nó vượt quá mong đợi của nhiều người. Nói thế, vì thực tế chẳng ai nghĩ Hà Tĩnh có thể làm được điều ấy sau 3 trận mở màn mùa giải mới.

Hỏi HLV Nguyễn Công Mạnh có bất ngờ vì thành tích này? Nhà cầm quân họ Nguyễn chia sẻ thành thật: “Thật sự tôi cũng rất bất ngờ khi đội có 2 trận thắng liên tiếp với 6 điểm, bởi thực tế tôi chưa thể tạo dựng được lối chơi ở đội nhanh như thế, do chỉ vừa về nắm đội bóng sau khi anh Nguyễn Thành Công xin nghỉ. Thành tích đạt được sau 3 trận đấu vừa qua, phần nhiều là nhờ sự đoàn kết và tinh thần thi đấu rất tuyệt vời của các bạn cầu thủ. Đấy là điều tôi cảm thấy rất vui và hài lòng”.

Hà Tĩnh (áo đỏ) vừa có trận đấu khá ấn tượng trước Thanh Hoá. Ảnh: CTV

HLV Nguyễn Công Mạnh cũng chia sẻ thêm, do thời gian về nắm đội bóng chưa lâu, nên anh đang dần truyền tải đến các cầu thủ triết lý bóng đá và hướng đến lối chơi do anh đề ra, nhưng vẫn cần thêm thời gian để các cầu thủ quen dần trong thời gian tới. Thực tế, cũng bởi chưa quen với lối chơi của tân HLV Công Mạnh, nên sự kết nối giữa các tuyến của Hà Tĩnh vẫn chưa ổn. Đặc biệt, tuyến giữa của đội bóng núi Hổng vẫn đang thiếu những gương mặt cầm trịch và triển khai lối chơi. Bên cạnh đó, khả năng tận dụng cơ hội để ăn bàn vẫn là một hạn chế của Hà Tĩnh, bởi sau 3 trận đấu họ cũng chỉ mới ghi được vỏn vẹn 3 bàn.

Do đó, không ngạc nhiên khi HLV Công Mạnh đã chia sẻ: “Quãng nghĩ FIFA Days sẽ là cơ hội quý báu giúp tôi có thêm thời gian truyền tải lối chơi của mình đến các cầu thủ, để họ có thể ứng biến nhuần nhuyễn hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng có thêm thời gian để giúp các em có thể khắc phục điểm yếu dứt điểm, do có quá nhiều cơ hội mà vẫn chưa tận dụng được. Ngoài ra, những đường chuyền quyết định từ 1/3 sân cũng cần phải được điều chỉnh cho ổn nhất”.

Niềm vui của thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh sau 2 trận thắng liên tiếp của Hà Tĩnh. Ảnh: Phi Hải

6 điểm và vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp sau 3 trận mở màn là điều có thể khiến HLV Nguyễn Công Mạnh cảm thấy vui, nhưng thực tế điều ấy vẫn chưa nói lên được điều gì khi mùa giải vẫn còn rất dài và cuộc đua tranh ở V.League 2025/26 được dự báo sẽ rất quyết liệt và bất ngờ. Vì vậy, nếu không có những điều chỉnh tốt nhất trong hỳ nghỉ này, Hà Tĩnh sẽ phải đối diện với nhiều nỗi lo.

