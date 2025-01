'Ăn theo' Nghị định 168, nam thanh niên dính mức phạt hơn 7 triệu đồng

Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt đối với Đặng Hoàng Hà (SN 1973, trú tại quận Hoàng Mai) về hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin xuyên tạc Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, An toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi giấy phép lái xe.

Theo xác minh, ngày 15/01/2024, Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an phối hợp Phòng an ninh chính trị nội bộ và Công an quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội xác minh và đấu tranh với Đặng Hoàng Hà về hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân liên tục đăng tải các hình ảnh, video có nội dung sai lệch về cơ chế trừ điểm trên giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, kèm theo lời lẽ kích động biểu tình, gây hoang mang dư luận. Quá trình làm việc, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan và Hà đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ các quy định pháp luật, ngày 16/1/2025, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định xử phạt hành chính 7.500.000 đồng đối với Đặng Hoàng Hà về hành vi chia sẻ, cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực...

Trước đó, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an Thành phố đã ra quyết định xử phạt hành chính 5.000.000 đồng đối với 1 chủ tài khoản Tiktok về hành vi chia sẻ, cung cấp thông tin bịa đặt. Theo tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng đã làm rõ việc tài khoản Tiktok “vivu.dulich” đăng tải thông tin với nội dung “UNESCO xem xét loại Vịnh Hạ Long ra khỏi danh sách Di sản thế giới”. Qua làm việc, chủ tài khoản Tiktok trên đã thừa nhận hành vi đồng thời tự nguyện gỡ bỏ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Qua những vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những thông tin sai lệch, chủ động kiểm chứng kỹ thông tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội; thường xuyên theo dõi các trang mạng chính thống, công khai của cơ quan, tổ chức hợp pháp, cơ quan báo chí để cập nhật thông tin chính xác, tránh bị lợi dụng, lôi kéo vào việc chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật.

Tác giả: Trang Nhuần

Nguồn tin: anninhthudo.vn