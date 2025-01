Nghệ An: Nghị định 168 và những tác động bước đầu đến trật tự, an toàn giao thông

Trong tỉnh

Sau hai tuần thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, tỉnh Nghệ An đã đạt những kết quả tích cực khi phần lớn người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông (ATGT). Đây được coi là bước khởi đầu quan trọng trong việc nâng cao ý thức của người dân.