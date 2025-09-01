Ăn rau má có thực sự giúp thanh nhiệt, giải độc?

Đặc điểm và giá trị dược liệu của rau má

Rau má, còn gọi là tinh huyết thảo, thường mọc hoang hoặc được trồng làm rau. Lá có hình quạt, cuống dài từ 2 - 4 cm. Theo y học cổ truyền, rau má có vị hơi đắng, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, thường dùng để chữa ngứa, rôm sảy, mụn nhọt.

Dù mang nhiều lợi ích, các chuyên gia khuyến cáo, không nên dùng rau má liên tục quá 6 tuần mà không có sự tư vấn của bác sĩ. Đặc biệt, những người có tiền sử tổn thương da do ung thư nên tránh sử dụng.

Rau má không chỉ là thực phẩm giải khát ngày hè, rau má còn được coi như một vị thuốc dân gian

Những công dụng nổi bật của rau má

Giải nhiệt, mát gan, hạ sốt: Rau má thuộc nhóm thảo dược tính hàn, có khả năng thanh nhiệt, dưỡng gan, giải độc cơ thể. Uống nước rau má hoặc sinh tố rau má còn giúp làm mát gan, hỗ trợ làm đẹp da.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Các hoạt chất trong rau má có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và đại tràng, đồng thời hỗ trợ giảm táo bón.

Hỗ trợ tuần hoàn máu: Chiết xuất từ rau má có thể tăng cường độ bền thành mạch, kích thích lưu thông máu, cải thiện hoạt động của các cơ quan nội tạng.

Thanh lọc cơ thể: Rau má giúp cơ thể đào thải độc tố, muối, nước và thậm chí cả chất béo dư thừa qua đường tiểu, giảm áp lực cho thận.

Tốt cho bệnh tĩnh mạch: Một số nghiên cứu cho thấy, rau má giúp giảm sưng đau, chuột rút, phù chân ở bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch. Ngoài ra, liều dùng khoảng 180 mg/ngày còn hỗ trợ hạ huyết áp.

Hỗ trợ lành vết thương: Hợp chất triterpenoids trong rau má có khả năng thúc đẩy quá trình làm lành vết thương, giảm sưng viêm. Dân gian thường giã nhuyễn rau má đắp ngoài da để giảm sưng tấy.

Giảm lo âu, tăng cường trí nhớ: Một số nghiên cứu ghi nhận, rau má giúp giảm căng thẳng, cải thiện chức năng thần kinh, tăng cường tuần hoàn máu lên não, hỗ trợ cải thiện nhận thức và giảm nguy cơ bệnh Alzheimer.

Lưu ý khi sử dụng rau má

Dù có nhiều lợi ích, rau má không nên được sử dụng quá liều hoặc kéo dài. Người trưởng thành chỉ nên dùng khoảng 40g rau má tươi mỗi ngày, không uống liên tục quá một tháng. Nếu muốn dùng tiếp, nên nghỉ ít nhất nửa tháng rồi mới sử dụng lại.

Một số phản ứng phụ có thể xảy ra như: nổi mẩn, ngứa, đỏ da, đau bụng, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt, rau má không phù hợp với phụ nữ mang thai hoặc có ý định mang thai, người mắc bệnh tiểu đường, người đang dùng thuốc chống trầm cảm hoặc thuốc an thần.

Rau má là thực phẩm dân dã, mang nhiều công dụng trong việc thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ sức khỏe. Tuy nhiên, người dân cần sử dụng đúng liều lượng, tránh lạm dụng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn dùng rau má như một phương thuốc trị bệnh.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: vov.vn