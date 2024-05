Án mạng nghiêm trọng ở Đồng Nai làm 2 người chết, 3 người bị thương

Sáng 21-5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Công an huyện Thống Nhất điều tra vụ án mạng làm 2 người chết vào tối 20-5.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, nhóm 4 người gồm Vũ Thành Tiền (SN 1996, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất); Trần Anh Huy Hoàng (SN 1997, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất); Vũ Hoàng Minh Nhật ( SN 2003, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) và 1 đối tượng chưa rõ lai lịch mang theo 2 con dao tự chế đến nhà anh Phạm Văn Tám (SN 1981, ngụ ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3) để nói chuyện.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Lúc này, nhà anh Tám có Phạm Phú Độ (SN 1987, ngụ ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3) và Phạm Hồng Thái ( SN 1981, ngụ xã Gia Kiệm).

Lời qua tiếng lại, đến khoảng 19 giờ tối 20-5, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới hỗn chiến bằng dao tự chế kéo dài khoảng 5 phút.

2 nạn nhân được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất cấp cứu

Hậu quả, Tám và Độ bị thương đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất. Đối tượng Tiền và Huy Hoàng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh nhưng không qua khỏi.

Công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Tác giả: Uyên Châu

Nguồn tin: Báo Người Lao Động