Ấn định ngày xét xử cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Ngày 15/3, theo nguồn tin của Người Đưa Tin, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định số 20/2024/QĐXXST-HS đưa vụ án hình sự liên quan đến các tội trốn thuế; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa - nhận hối lộ, ra xét xử sơ thẩm công khai.

Thời gian xét xử trong 3 ngày 10, 11 và 12/4/2024 tại TAND tỉnh Quảng Ninh ở Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B, phường Cao Xanh, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trong số 13 bị cáo bị TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm công khai, có bị cáo Đỗ Hữu Ca - Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng. Bị cáo Đỗ Hữu Ca bị truy tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Với tội danh bị truy tố, bị cáo Đỗ Hữu Ca đối diện với khung hình phạt được quy định 12 đến 20 năm tù hoặc chung thân.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca thời còn làm Giám đốc Công an Hải Phòng

Trước đó, Người Đưa Tin đã có bài viết Thu lợi bất chính 41 tỷ đồng, chi cho cựu Giám đốc Công an 35 tỷ đồng nhờ “chạy tội”, với nội dung: Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất cáo trạng, đồng thời chuyển TAND cùng cấp xét xử ông Đỗ Hữu Ca - cựu Giám đốc Công an Tp.Hải Phòng và 12 bị can khác.

Theo đó, VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tố ra trước TAND tỉnh Quảng Ninh để xét xử bị can Đỗ Hữu Ca về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh (là vợ chồng) bị truy tố về 2 tội danh: “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Đưa hối lội”, được quy định tại các Điểm b, d, đ, e, Khoản 2, Điều 203 và Khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự.

10 bị can còn lại bị truy tố với các tội danh: “Nhận hối lộ”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, “Trốn thuế”, được quy định tại Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2022, tại địa bàn Hà Nội, Tp.Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương, các bị can Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh (là vợ chồng) đã thành lập, quản lý và điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời.

Kết quả điều tra xác định 2 bị can Đước và Ngọc Anh đã mua bán trái phép 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính số tiền 41.209.961.000 đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình cũng như trốn tránh sự xử lý của cơ quan bảo vệ pháp luật, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2022, 2 bị can Đước và Ngọc Anh đã đưa cho bị cáo Đỗ Hữu Ca - cựu Giám đốc Công an Tp.Hải Phòng, tổng cộng 35 tỷ đồng nhờ chạy tội.

Bị can Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp đỡ bị can Đước và bị can Ngọc Anh thoát khỏi việc xử lý về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, nhưng đã gian dối hứa hẹn giúp được và chiếm đoạt số tiền 35.000.000.000 đồng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, bị can Đỗ Hữu Ca do nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội, nên phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội hai lần trở lên” được quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, do tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận từ 2 bị can Đước và Ngọc Anh để khắc phục hậu quả, bị can Đỗ Hữu Ca được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Ngày 3/2/2023, bị can Trương Xuân Đước bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau nhiều lần cùng chồng đưa tổng cộng 35.000.000.000 đồng cho bị can Đỗ Hữu Ca nhờ “chạy tội” nhưng bất thành, ngày 7/2/2023, vợ của bị can Được và bị can Ngọc Anh đã bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đến ngày 18/2/2023, bị can Đỗ Hữu Ca bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tác giả: Ngô Quang Thái

Nguồn tin: nguoiduatin.vn