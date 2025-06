AI tạo video của Google mạnh đến đâu

Hình ảnh chân thật được tạo bới AI mới này. Ảnh: Google Deepmind.

Veo 3 được Google ra mắt từ sự kiện Google I/O 2025 ngày 20/5, và ngay lập tức tạo nên một trào lưu mới. Với khả năng tạo ra video dài 8 giây, chỉ vài giờ sau khi ra mắt, các nhà sáng tạo và quay dựng đã sử dụng công cụ này để tạo ra video có chất lượng đáng kinh ngạc.

Nhiều người thậm chí chia sẻ đã không phân biệt được đấy là do AI tạo.

AI tạo video mới của Google gây sốt với độ chân thực cao Theo trải nghiệm từ phóng viên Allison Johnson của The Verge, điều tinh vi nhất của Veo 3 là khả năng tạo âm thanh gốc cho từng video từ hiệu ứng âm thanh, tiếng ồn nền đến cả lời thoại cho nhân vật.

Vì sao Veo 3 gây sốt

Trang Mashable bình luận rằng Google Veo 3 khác hẳn các công nghệ trước đây. “Nó thật đáng kinh ngạc, và cũng đáng sợ. Và nó chỉ càng tốt lên trong các phiên bản tiếp theo”, trang viết.

Mashable cho rằng Veo 3 gây ấn tượng nhanh chóng trên mạng xã hội, tốt hơn hẳn so với đối thủ Sora của OpenAI. Veo 3 mang đến hàng loạt cải tiến nổi bật, đặc biệt trong xử lý hình ảnh đầy chân thực. Ngoài ra, phần mềm còn có thể tạo cả âm thanh và hội thoại, như tái hiện toàn bộ không gian âm thanh.

Công cụ cũng được các chuyên gia đánh giá cao. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Hà Anh, Giám đốc Quan hệ Đối tác Influencer tại Mindshare, cho rằng các yếu tố hình ảnh như ánh sáng, vật lý, môi trường trong video đều ổn. Đặc biệt là phần chất lượng âm thanh đạt mức 70% so với sản xuất chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, ông đánh giá vẫn còn nhiều điều cần cải thiện. “Công cụ vẫn bị hạn chế ở những cảnh quá phức tạp, sản xuất âm thanh chất lượng cao. Điểm yếu lớn nhất của Veo 3 là khả năng chèn chữ vào khung hình”, ông nói.

Hình ảnh đầy chân thực tạo bởi Veo 3. Ảnh: Min Choi/X.

Điều hữu ích nhất là người dùng đại chúng, không chuyên cũng có thể sử dụng công nghệ này. “Chỉ với một đoạn mô tả văn bản đơn giản, vài phút chờ đợi, và một gói đăng ký AI Ultra Plan có giá 249,99 USD (6,5 triệu đồng) của Google”, The Verge mô tả.

Có đáng lo ngại về "rác AI"?

Thời gian vừa qua, truyền thông đã tranh luận về lượng nội dung khổng lồ do trí tuệ nhân tạo tạo sinh, hay còn gọi là “rác AI”. Những nội dung này được thải ra ồ ạt trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến nhà sáng tạo nội dung người thật, những người không theo nổi về mặt số lượng.

Theo Roberto Blake, nhà sáng lập Awesome Creator Academy, với sự ra mắt của Google Veo 3, những nội dung mà nhiều người cho là kém chất lượng, sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Ông cho biết khi nội dung AI được cải thiện, công chúng sẽ bớt khắt khe hơn với chúng, “Người xem sẽ chọn bất kỳ nội dung nào mà họ cảm thấy mang lại giá trị”, ông cho biết.

Chỉ 3 ngày sau khi Veo 3 ra mắt, studio kỹ xảo AI The Dor Brothers đã dựng thành công đoạn clip dài gần 4 phút bằng AI có tên Influenders. Video nhận được 130.000 lượt xem trên YouTube, chưa tính các nền tảng khác.

Washington Post đã kết hợp Veo 3 cùng một số công cụ như Runway AI để làm hẳn một bộ phim với góc máy, cảnh quay chuyên nghiệp. Mức độ ứng dụng cao của phần mềm đã khiến nhiều chuyên gia lo sợ rằng chúng có thể lấy đi việc làm của con người, đặc biệt trong lĩnh vực đồ họa, dựng phim.

Influenders, bộ phim hoàn toàn do AI tạo ra. Ảnh: The Dor Brothers/YouTube.

Khi bất kỳ ai cũng có thể tạo ra video với hình ảnh đẹp mắt, kỹ xảo và hoạt cảnh âm thanh, một số ngành công nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là điện ảnh và quảng cáo. Ông Nguyễn Tất Kiểm, nhà sáng lập công ty truyền thông Taki Group, cho biết doanh thu của những nhà làm phim quảng cáo, sáng tạo nội dung sẽ bị giảm sút.

Người làm nội dung có rào cản gia nhập thấp hay phụ thuộc vào bên thứ ba như review phim, video ngắn dạng “sự thật thú vị” sẽ nằm trong diện ảnh hưởng nhiều nhất. Tuy nhiên, AI sẽ chưa thay thế được nội dung dựa trên yếu tố trình diễn, kể chuyện, hay cá tính riêng của người sáng tạo, ít nhất ở thời điểm hiện tại.

“Con người vẫn làm tốt hơn với những yêu cầu cao, đầu tư hơn. Tuy nhiên, Veo 3 sẽ còn được nâng cấp, và trong tương lai có khả năng cắt giảm nguồn lực con người, trong việc tạo nội dung theo số lượng”, ông Hà Anh cho biết.

Hiện tại, công nghệ này vẫn ở phiên bản giới hạn và còn nhiều thứ cần cải thiện. Ông Hà Anh dự đoán rằng trong vòng từ 6-12 tháng, Veo 3 sẽ mở rộng cho công chúng và được nhiều doanh nghiệp nhỏ và tầm trung sử dụng.

Tác giả: Nhật Tường

Nguồn tin: znews.vn