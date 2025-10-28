AFF Cup sắp bị xóa sổ?

FIFA ASEAN Cup dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp FIFA Days - Ảnh: Đức Cường

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur (Malaysia) diễn ra hôm 26/10, Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Chủ tịch luân phiên ASEAN 2025 đã góp mặt. Theo đó, FIFA và ASEAN đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển bóng đá giữa 2 tổ chức.

Đặc biệt, FIFA chính thức công bố giải FIFA ASEAN Cup. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết giải đấu ra đời với mục tiêu thổi luồng sinh khí mới vào bóng đá Đông Nam Á, đồng thời trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia trong khu vực thông qua môn thể thao vua. “Giải đấu này không chỉ mang lại tác động to lớn cho khu vực Đông Nam Á, mà còn lan tỏa sức ảnh hưởng ra toàn cầu”, ông Infantino nói.

Dù chưa công bố chi tiết thể thức hay lịch thi đấu cụ thể nhưng có 1 điều chắc chắn, giải FIFA ASEAN Cup sẽ được tổ chức trong khuôn khổ lịch thi đấu quốc tế (FIFA Days). Điều đó giúp cho các đội tuyển quốc gia tập hợp được nhân sự tốt nhất mà không ảnh hưởng đến kế hoạch từ phía CLB ở hệ thống giải VĐQG. Ngoài ra, thành tích của các đội cũng sẽ được tính với hệ số cao trên bảng xếp hạng FIFA. “Chúng tôi tin giải đấu này sẽ trở thành cú hích lớn, không chỉ cho bóng đá Đông Nam Á mà còn giúp khu vực tỏa sáng trên bản đồ thế giới,” ông Infantino nói.

FIFA ASEAN Cup dự kiến có thể được tổ chức 4 năm hoặc 2 năm 1 lần. Chưa rõ việc FIFA ASEAN Cup ra đời thì AFF Cup sẽ còn được tổ chức hay không. Nhà báo, chuyên gia bình luận bóng đá khu vực lâu năm, Rhysh Roshan Rai thắc mắc: "FIFA ASEAN Cup cũng sẽ giống như AFF Cup? Hay chỉ là AFF Cup được tổ chức trong thời gian FIFA Days để các cầu thủ được CLB cho phép trở về đội tuyển thi đấu. Tôi nghĩ đó là sẽ giải đấu thứ hai (AFF Cup diễn ra trong lịch FIFA Days và sẽ do FIFA cùng AFF (Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á) tổ chức. Tôi không chắc là sẽ có đủ điều kiện để tổ chức cả 2 giải vô địch Đông Nam Á. Không biết các giải đấu này sẽ diễn ra như thế nào".

Trong khi đó, nhà báo Deepanraj Ganesan của The Straits Times (Singapore) bày tỏ: "Nếu FIFA ASEAN Cup ra đời và chính thức được tổ chức thi đấu theo tiêu chuẩn FIFA, giải AFF Cup có thể bị xóa sổ. Vì vậy, tôi cũng đặt câu hỏi rằng, FIFA ASEAN Cup liệu sẽ có ý nghĩa gì đối với AFF Cup?".

Với riêng ĐT Việt Nam, việc FIFA ASEAN Cup ra đời cũng có nhiều lợi thế nhưng cũng có một số thách thức. Giải đấu mang tên của FIFA chắc chắn sẽ được tính điểm hệ số cao hơn trên BXH FIFA, có thể ngang bằng các giải chính thức như vòng loại châu Á hay vòng loại World Cup. Nếu có thành tích tích tốt, đây là cơ hội để ĐT Việt Nam bứt phá trên BXH FIFA.

Ngoài ra việc FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian FIFA Days cũng giúp V.League dễ dàng sắp xếp lịch thi đấu hơn thay vì phải nghỉ thêm vào cuối năm cho AFF Cup. Giải đấu do FIFA tổ chức chắc chắn cũng sẽ chuyên nghiệp hơn, có tính cọ xát và chuyên môn cao hơn.

Tuy nhiên việc FIFA ASEAN Cup ra đời cũng thách thức ngôi vương Đông Nam Á của ĐT Việt Nam. Giải đấu tổ chức vào lịch FIFA Days sẽ giúp cho Thái Lan, Indonesia hay Malaysia có lực lượng mạnh nhất từ nguồn cầu thủ nhập tịch hoặc đang thi đấu ở nước ngoài. Chắc chắn các đối thủ hàng đầu này sẽ mạnh lên trông thấy và sẽ là thử thách thật sự cho ĐKVĐ AFF Cup 2024 là ĐT Việt Nam.

