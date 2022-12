8 việc cần làm để không tăng cân trong đợt tiệc tùng cuối năm

Thật dễ dàng để phá vỡ các thói quen lành mạnh và tăng cân không mong muốn vào thời điểm cuối năm. Ảnh: iStock.

Cuối năm là thời điểm có nhiều bữa tiệc và lễ hội diễn ra. Dù bạn không muốn trở thành người khó tính trong không khí ngày lễ, thật khó để giữ những thói quen ăn uống lành mạnh vào thời điểm này.

Theo một nghiên cứu được công bố trên The BMJ, việc kết hợp "can thiệp hành vi" vào thói quen của bạn trong những ngày lễ có thể mang lại lợi ích. Những người tham gia trong nghiên cứu được khuyến khích thực hành một số thói quen lành mạnh để tránh tăng cân, bao gồm đọc nhãn thực phẩm, chú ý đến khẩu phần ăn, chọn thực phẩm ít chất béo, ăn các bữa vào cùng một thời điểm trong ngày ngày và đi bộ 10.000 bước mỗi ngày. Kết quả, họ đã giảm được cân.

Eat This Not That cho biết bạn không cần cắt bỏ hoàn toàn những thứ bạn yêu thích vào thời điểm lễ hội cuối năm. Tất cả chỉ là tận hưởng hương vị một cách điều độ, duy trì tư duy lành mạnh và áp dụng một số thói quen giúp bạn đi đúng hướng.

Chia sẻ với gia đình và bạn bè về kế hoạch ăn uống của bạn

Tiến sĩ Raoul Manalac, Giám đốc cấp cao về kinh nghiệm lâm sàng để quản lý cân nặng, cho biết bạn nên thông báo trước cho gia đình, bạn bè hoặc những người bạn quen biết trong bữa tiệc rằng bạn đang nỗ lực có ý thức để để ăn uống lành mạnh hơn và cần giảm cân.

Tiến sĩ Raoul Manalac tiết lộ đây là mẹo chuyên nghiệp mà ông đã chia sẻ với bệnh nhân và nó mang lại kết quả. "Bệnh nhân đã nói với tôi rằng bằng cách cởi mở về mục tiêu và động lực của họ để khỏe mạnh hơn sẽ giúp giảm bớt áp lực trên bàn ăn và giúp họ không đi lệch mục tiêu giảm cân", anh chia sẻ.

Ăn nhẹ trước khi tham dự tiệc

Đối với một số cá nhân, trở ngại lớn không chỉ là bản thân kỳ nghỉ lễ mà còn là các cuộc tụ họp lần lượt trong suốt dịp cuối năm. Việc không thể kiểm soát lượng calo trong đồ ăn có thể khiến chế độ ăn uống của bạn bị ảnh hưởng.

"Một cách để giúp bạn chuẩn bị thành công cho các bữa tiệc trong ngày lễ là đảm bảo bạn đã ăn một bữa lành mạnh hoặc ăn nhẹ trước đó. Khi có mặt tại bữa tiệc, hãy cố gắng tránh đồ uống có đường và đồ uống có cồn nhiều nhất có thể", tiến sĩ Raoul Manalac nói.

Ăn nhẹ trước khi tham gia bữa tiệc giúp bạn kiểm soát được khẩu phần ăn. Ảnh: Pehal News.

Đừng bỏ qua những món ăn ngày lễ yêu thích

Lauren Manaker, chuyên gia dinh dưỡng từng đoạt giải thưởng, tác giả sách và nhà phát triển công thức, người nằm trong hội đồng chuyên gia y tế của Eat This Not That, giải thích bạn có thể và hoàn toàn nên thưởng thức các bữa ăn và món ăn yêu thích trong kỳ nghỉ của mình. Tất cả phụ thuộc vào việc kiểm soát khẩu phần ăn.

"Thưởng thức những món ăn yêu thích với khẩu phần thích hợp có thể giúp ngăn ngừa việc ăn quá nhiều về lâu dài", chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker khuyên bạn nên cân bằng các món ăn ngày lễ với các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như rau và trái cây tươi.

Laura Burak, người sáng lập GetNaked Nutrition và là tác giả cuốn Slimdown with Smoothies, giải thích: "Một kỳ nghỉ lễ lành mạnh có thể đơn giản như việc kiểm soát khẩu phần ăn, điều này cũng áp dụng cho bất kỳ thời điểm nào khác trong năm, nhưng đặc biệt là khi thức ăn có xu hướng đậm đặc hơn về mặt calo".

Bữa ăn cân bằng

Laura Burak khuyến khích chọn những món ăn mà bạn cho là xứng đáng, sau đó cố gắng giữ cho bữa ăn của bạn cân bằng nhất có thể. "Hãy ăn những món ăn thông thường trong ngày và đừng 'để dành' cho ngày lễ, vì rất có thể bạn sẽ ăn quá nhiều do lượng đường trong máu thấp và đói sau đó", cô nói.

Laura Burak gợi ý về một đĩa ăn cân đối trông như thế nào: "Hãy lấp đầy đĩa của bạn chủ yếu là protein (gà, thịt, cá) và rau dưới mọi hình thức, đồng thời chia nhỏ các loại thực phẩm nhiều chất béo. Bạn có thể nếm thử mọi thứ trong những phần nhỏ và vẫn duy trì lối sống lành mạnh".

Bạn nên chia đồ ăn thành các phần nhỏ để nếm thử. Ảnh: Freundin.

Uống mocktail thay vì cocktail

Nếu bạn chỉ muốn lắc lư nhẹ nhàng trong ngày lễ hội, mocktail là dành cho bạn.

"Mocktail có thể thú vị như một loại cocktail, nhưng ít calo hơn. Khi bạn uống mocktail, bạn sẽ không có nguy cơ mất kiềm chế để có thể tiếp tục ăn một cách tỉnh táo hơn", chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker nói.

Duy trì tập thể dục

Không chỉ ăn uống, bạn còn phải đấu tranh với việc giữ được thói quen tập luyện kể cả trong thời tiết lạnh. Thêm các bài tập luyện vừa phải vào thói quen hàng ngày là yếu tố quan trọng nếu bạn muốn đi đúng hướng với mục tiêu giảm cân của mình.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, một chút vận động mỗi ngày có thể giúp ích rất nhiều trong việc giảm cân. Một buổi đi bộ nhẹ nhàng, chạy bộ ngẫu hứng hoặc một trận bóng có thể giúp cơ thể vận động và hỗ trợ giảm cân.

Việc tập luyện thể dục cần được duy trì mỗi ngày. Ảnh: Ohga.

Uống đủ nước

Ngoài việc thức dậy và hoạt động, Laura Burak nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ nước. Bằng cách này, ít nhất một số thói quen thông thường hàng ngày có thể duy trì nhất quán trong những ngày lễ và tính nhất quán là điều quan trọng nhất khi nói đến việc giảm cân.

Cô giải thích: "Có ý thức kiểm soát mọi thứ dẫn đến kết quả lành mạnh hơn, giúp bạn không quá áp lực phải giảm cân".

Đối xử tốt với bản thân

Điều cuối cùng trong số những thói quen giảm cân trong kỳ nghỉ liên quan đến việc đối xử tốt với bản thân. Bạn đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt cả năm và mọi thứ bạn đạt được sẽ không trở nên hỗn loạn chỉ bằng cách tham gia một vài buổi tiệc cho kỳ nghỉ.

Tiến sĩ Raoul Manalac nói: "Hãy tận hưởng lễ kỷ niệm với bạn bè và gia đình của bạn bằng những món ăn bạn yêu thích và có kế hoạch tiếp tục tiến tới mục tiêu giảm cân sau dịp lễ hội cuối năm".

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: zingnews.vn