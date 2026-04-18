7 SUV hybrid mới sắp bán tại Việt Nam: Phần lớn tầm giá hơn 1 tỷ đồng, có cả lắp và nhập, có mẫu dễ kèm cả 'lạc' vì 'hot'

Hyundai Tucson

Các đại lý Hyundai bắt đầu nhận đặt cọc Tucson hybrid với thời điểm bàn giao dự kiến từ tháng 6/2026. Mẫu xe này được cho là sẽ lắp ráp trong nước với một phiên bản duy nhất, mức giá tạm tính trên 1 tỷ đồng.

Tại thị trường quốc tế, hệ truyền động của Tucson hybrid gồm động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 226 mã lực và sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Xe có các tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian. Hiện chưa rõ cấu hình động cơ cho thị trường Việt Nam.

Ngoại hình và nội thất phiên bản hybrid nhiều khả năng không khác biệt so với bản thuần xăng đang lưu hành, nổi bật với thiết kế góc cạnh, lưới tản nhiệt tích hợp LED ẩn và màn hình kép trong khoang lái. Về an toàn, gói hỗ trợ lái nâng cao cũng có thể xuất hiện ở bản hybrid, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và phanh khẩn cấp tự động.

Hyundai Palisade

Các đại lý Hyundai trên toàn quốc đã bắt đầu nhận đặt cọc Palisade thế hệ mới, dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào quý III/2026. Một số hình ảnh rò rỉ cho thấy mẫu SUV này có thể đã xuất hiện tại Việt Nam sau khi ra mắt tại Indonesia vào tháng 6/2025.

Palisade 2026 lột xác với thiết kế góc cạnh và bề thế hơn. Xe có kích thước dài 5.065 mm, rộng 1.980 mm, cao 1.805 mm và chiều dài cơ sở 2.970 mm. Điểm nhấn ngoại thất gồm lưới tản nhiệt đồ sộ, dải đèn LED đặt dọc và mâm xe 21 inch. Bên trong cabin, xe trang bị màn hình cong 12,3 inch, cần số chuyển sau vô lăng nhưng vẫn giữ lại các nút bấm vật lý cho hệ thống điều hòa.

Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của phiên bản hybrid với hệ truyền động Smartstream G 2.5L Turbo. Sự kết hợp giữa động cơ tăng áp và mô-tơ điện 54 kW giúp xe đạt tổng công suất 330 mã lực, mô-men xoắn 460 Nm. Hệ thống này cho phép xe di chuyển quãng đường hơn 1.000 km với một bình nhiên liệu.

Toyota Land Cruiser

Các đại lý Toyota tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc Land Cruiser 300 phiên bản hybrid, dự kiến bàn giao vào quý IV/2026. Mức giá dự kiến sẽ tăng nhẹ so với bản thuần xăng đang có giá niêm yết 4,58 tỷ đồng. Với truyền thống "kèm lạc" của bản cũ, bản hybrid mới này dễ được áp dụng chính sách bán tương tự.

Điểm nổi bật nhất của phiên bản này là hệ truyền động mạnh mẽ nhất trong lịch sử dòng xe. Tại thị trường Trung Đông, xe trang bị động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp.

Về thiết kế, Land Cruiser hybrid duy trì kiểu dáng tổng thể của bản xăng, chỉ thay đổi nhẹ ở cản trước, hốc đèn sương mù lớn hơn và bổ sung logo HEV để nhận diện. Khoang nội thất giữ nguyên bố cục cũ, chỉ cập nhật thêm giao diện hiển thị hoạt động của hệ thống hybrid trên màn hình trung tâm và đồng hồ tốc độ.

Peugeot 3008 & 5008

Một chiếc Peugeot 3008 thế hệ mới vừa được bắt gặp khi đang chạy thử trong tình trạng ngụy trang tại Việt Nam. Xe mang biển số tạm Quảng Nam, cho thấy nhiều khả năng mẫu xe này sẽ tiếp tục được THACO lắp ráp trong nước. Trước đó, bộ đôi 3008 và 5008 đời mới cũng từng xuất hiện tại trung tâm đăng kiểm khí thải và sự kiện nội bộ của đơn vị phân phối.

Peugeot 3008 thế hệ mới thay đổi sang kiểu dáng SUV lai coupe với phần mui vuốt dốc thể thao, trong khi mẫu 5008 duy trì phong cách SUV truyền thống vuông vức. Cả hai đều được gia tăng chiều dài cơ sở, riêng 3008 đạt mức 2.739 mm (tăng 64 mm). Điểm nhấn nội thất là màn hình cong Panoramic i-Cockpit 21 inch hoàn toàn mới, thay thế cụm màn hình rời cũ.

Đáng chú ý, phiên bản lộ diện tại Việt Nam có gắn nhãn hybrid. Tại thị trường quốc tế, cấu hình hybrid của Peugeot 3008 kết hợp động cơ xăng 1.2L PureTech (132 mã lực) với mô-tơ điện (21 mã lực) và pin 48V. Hệ thống này giúp xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 5,54 lít/100 km. Đây sẽ là lần đầu tiên các dòng SUV của Peugeot tại Việt Nam được trang bị động cơ hybrid.

Subaru Forester

Subaru Việt Nam dự kiến ra mắt Forester phiên bản hybrid trong năm 2026. Mẫu xe này sẽ được trang bị hệ truyền động e-Boxer Strong Hybrid, kết hợp động cơ xăng 2.5L (164 mã lực) và mô-tơ điện (122 mã lực). Cấu hình mới không chỉ mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ hơn mà còn giúp tiết kiệm nhiên liệu khoảng 20% so với bản thuần xăng hiện hành.

Về thiết kế, Forester thế hệ mới sở hữu diện mạo trau chuốt với mặt ca-lăng mới, cụm đèn LED nối liền và vành 18 inch. Không gian nội thất được nâng cấp với màn hình cảm ứng đặt dọc 11,6 inch hỗ trợ kết nối không dây, ghế trước công thái học và ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp nhớ vị trí. Các tiện nghi khác bao gồm sạc không dây, cửa sổ trời và cốp điện có tính năng đá cốp.

Mức giá của phiên bản hybrid nhiều khả năng sẽ cao hơn bản thuần xăng cao cấp nhất. Hiện tại, Subaru Forester bản máy xăng đang có giá niêm yết cao nhất là 1,399 tỷ đồng.

Kia Sorento

Kia Việt Nam xác nhận sẽ giới thiệu mẫu SUV 7 chỗ mới sử dụng công nghệ hybrid trong sự kiện diễn ra tại Hà Nội vào cuối tuần này. Qua những hình ảnh hé lộ, sản phẩm này chính là phiên bản hybrid của Kia Sorento, tập trung vào nâng cấp công nghệ và trang bị thay vì thay đổi thiết kế nội ngoại thất.

Điểm cải tiến quan trọng nhất là hệ thống kiểm soát chuyển động E-VMC, tương tự mẫu Carnival hybrid. Công nghệ này điều chỉnh mô-men xoắn và phân bổ trọng tâm lên các bánh xe nhằm ổn định thân xe khi chuyển hướng, hỗ trợ tránh va chạm và giảm rung lắc khi đi qua gờ giảm tốc.

Kia Sorento hybrid hiện hành sử dụng động cơ Smartstream 1.6L với hai biến thể HEV và PHEV, khác biệt hoàn toàn với các bản máy dầu 2.2L hoặc máy xăng 2.5L.

Về giá bán, việc bổ sung công nghệ mới có thể khiến giá Kia Sorento hybrid tăng nhẹ so với mức 1,149-1,399 tỷ đồng hiện nay. Động thái làm mới sản phẩm được kỳ vọng sẽ cải thiện doanh số cho Sorento, sau khi mẫu xe này ghi nhận mức bàn giao khá thấp trong quý I/2026 với chỉ 194 xe.

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: nguoiduatin.vn