6 tháng đầu năm, có trên 8.500 lao động bị giảm giờ làm và chấm dứt hợp đồng lao động

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đoàn Hồng Vũ thông tin về tình hình giải quyết việc làm 6 tháng đầu năm

Giải trình về vấn đề được nhiều cử tri quan tâm “Giải quyết lao động việc làm trong bối cảnh sản xuất đình trệ, đơn hàng giảm; lao động mất việc làm ở tỉnh, lao động mất việc làm trở về quê hương; vấn đề giải quyết việc làm cho lao động miền núi như thế nào…”, ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho biết: Mặc dầu trong điều kiện vừa qua dịch bệnh, tình hình kinh tế thế giới và trong nước khó khăn, doanh nghiệp gặp khó về đơn hàng và tình hình tiêu thụ sản phẩm, đầu vào của nguyên – nhiên vật liệu… nhưng ở góc độ giải quyết việc làm trong 6 tháng của tỉnh vẫn đạt kế hoạch đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 26.950 lao động, đạt 62,67% kế hoạch; trong đó xuất khẩu lao động được 11.500 người, đạt trên 79% kế hoạch đề ra. Để đạt được kết quả đó, trong thời gian qua, các cấp, các ngành từ tỉnh xuống cơ sở, các cơ quan có chức năng về giới thiệu việc làm, các doanh nghiệp đều tập trung rà soát, nắm bắt tình hình lao động, tổ chức kết nối để đáp ứng nhu cầu giải quyết việc làm cho người lao động trong tỉnh cũng như đảm bảo trong sản xuất kinh doanh của tỉnh. Đồng thời tỉnh cũng đã giải quyết tốt các chính sách liên quan đến giải quyết việc làm cho người lao động như: Chính sách tín dụng ưu đãi việc làm, chính sách xuất khẩu lao động, chính sách đào tạo nghề, trợ cấp thất nghiệp gắn với giới thiệu việc làm…

Song do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là do đơn hàng sụt giảm bất ngờ và nhiều doanh nghiệp bị mất thị trường tiêu thụ sản phẩm nên buộc doanh nghiệp phải giảm lao động hoặc phải giảm giờ làm. Theo thống kê 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có 32 doanh nghiệp với 6.237 lao động bị giảm giờ làm và có 2.307 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động. Số lao động chịu ảnh hưởng về việc làm chủ yếu làm việc trong ngành dệt may, da giày, linh kiện điện tử và một số ngành khác như chế biến gỗ…

Cũng theo ông Đoàn Hồng Vũ, qua thống kê của Trung tâm giải quyết việc làm, trong 6 tháng đầu năm, Sở LĐTB&XH đã giải quyết chính sách trợ cấp thất nghiệp cho 9.509 lao động, tăng 8,38% so với cùng kỳ. Điều đáng lưu ý là số lao động làm việc ngoại tỉnh trở về hưởng trợ cấp thất nghiệp chỉ có 5.210 lao động, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái (giảm 5,6%). Sở LĐ,TB&XH đánh giá người lao động thất nghiệp chủ yếu là lao động phổ thông, không có trình độ chuyên môn kỹ thuật hoặc là trình độ thấp, chủ yếu làm việc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, trong doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, trong doanh nghiệp tư nhân và đa số làm việc trong lĩnh vực dệt may, giày da, điện tử. Số lao động này về quê đều mong muốn kiếm được việc làm ở quê nhà. Và số lao động có nhu cầu việc làm theo hướng này trong 6 tháng qua lên đến trên 7.500 người.

Cũng theo số liệu của Sở LĐTB&XH, hiện có 318 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển 49.368 lao động, tăng 28% so với cùng kỳ. Trong đó có 290 doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng trên 20.981 lao động. Qua đó cho thấy tỉnh ta có cơ số vị trí việc làm đáp ứng nhu cầu cho người lao động. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động.

Theo Giám đốc Sở LĐ,TB&XH, nguyên nhân doanh nghiệp tuyển khó là do sức hấp dẫn về thu nhập của doanh nghiệp nội tỉnh còn thấp. Thu nhập bình quân của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh được khoảng 6,3 triệu đồng/tháng, trong lúc thu nhập bình quân của người lao động trên địa bàn cả nước là 7 triệu đồng/tháng và thu nhập bình quân của người lao động làm việc tại một số doanh nghiệp ở vùng trọng điểm kinh tế là trên 8 triệu đồng/tháng. Một nguyên nhân nữa là lao động trong tỉnh đang rất tích cực tham gia các thị trường lao động nước ngoài do sức hút về thu nhập gấp 5-8 lần thu nhập trong nước. Thứ 3 là hiện nay các doanh nghiệp FDI thường ưu tiên lao động biết ngoại ngữ trong khi lao động phổ thông của tỉnh có trình độ ngoại ngữ khiêm tốn. Đó là chưa nói đến việc hiện nay các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp của tỉnh còn gặp khó khăn về nhà ở, nhà trọ, chưa có các tuyến xe buýt, môi trường và giá cả sinh hoạt còn đắt đỏ so với nơi khác…

Theo đánh giá của ngành LĐTB&XH, trong thời gian tới 5 Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển thêm 40.000 lao động. Vậy giải pháp đưa ra là chúng ta phải thu hút được các dự án vào đầu tư để tạo việc làm mới cho các lao động ở Khu công nghiệp; tập trung thực hiện đầy đủ các chính sách để người lao động có thể lựa chọn thị trường lao động; tạo điều kiện tối đa để kết nối cung cầu lao động. Đặc biệt là phải thông tin đầy đủ về vị trí việc làm mà doanh nghiệp có nhu cầu đến với người lao động thông qua hội chợ việc làm, phiên giao dịch việc làm, qua các trang Web, mạng xã hội, thông tin bằng văn bản qua hệ thống từ tỉnh xuống huyện, xã và xuống dân, qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua loa truyền thanh… Tăng cường đào tạo nâng cao tỷ lệ lao động có nghề. Cần tăng cường mối quan hệ lao động trong các doanh nghiệp hài hòa và phát triển. Thực hiện tốt các chính sách cho người lao động và khuyến khích người lao động tham gia các thị trường như xuất khẩu lao động, hỗ trợ lao động việc làm và thực hiện các chính sách khác... Quan tâm nhà ở xã hội, các thiết chế văn hóa, các khu vui chơi, hệ thống sinh hoạt cũng như quản lý giá cả ở những nơi tập trung đông công nhân lao động…

Đối với lao động nông thôn, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH cho rằng đây là lực lượng lao động rất quan trọng, tham gia trong hệ thống ngành kinh tế nông thôn như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Vì thế mong là cả hệ thống chính trị và chính quyền cơ sở quan tâm về đất đai, nguồn vốn, tạo điều kiện cho lực lượng lao động đang còn ở nông thôn có việc làm…

