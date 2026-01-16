“6 không” khi ăn hải sản ai cũng cần biết để tránh “mang họa vào thân”

Không ăn hải sản chưa được nấu chín kỹ

Nhiều người có sở thích ăn hải sản tái, sống (như gỏi cá, hàu sống) để giữ nguyên vị ngọt. Tuy nhiên, hải sản sống là nơi trú ngụ lý tưởng của nhiều loại ký sinh trùng, vi khuẩn nguy hiểm như Vibrio parahaemolyticus hay các loại sán lá gan. Nếu không được xử lý bằng nhiệt độ cao, những tác nhân này sẽ xâm nhập vào cơ thể gây tiêu chảy, nôn mửa, thậm chí nhiễm trùng máu. Để an toàn, hãy luôn tuân thủ nguyên tắc "ăn chín uống sôi", đặc biệt là với các loại động vật có vỏ như sò, ngao, hàu.

Không uống trà ngay sau khi ăn hải sản

Đây là thói quen của rất nhiều người nhưng lại cực kỳ có hại cho tiêu hóa. Trong lá trà có chứa hàm lượng Tannin lớn, khi kết hợp với canxi và protein dồi dào trong hải sản sẽ tạo thành một hợp chất khó tan gọi là canxi không hòa tan. Quá trình này không chỉ làm giảm khả năng hấp thụ dưỡng chất của cơ thể mà còn gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu và về lâu dài có thể hình thành sỏi thận. Tốt nhất, bạn nên uống trà cách bữa ăn hải sản ít nhất 2 tiếng đồng hồ.

Ăn hải sản sai cách có thể gây hại cho sức khỏe. (Ảnh: VietNamNet)

Không ăn hải sản cùng với các loại thực phẩm giàu Vitamin C

Dân gian thường truyền tai nhau việc không nên ăn tôm cùng với cam, chanh hay các loại quả chua. Khoa học đã giải thích rằng: các loại động vật giáp xác (tôm, cua) thường chứa một lượng nhỏ asen hóa trị 5 (không độc). Tuy nhiên, khi kết hợp với hàm lượng Vitamin C cao, asen hóa trị 5 sẽ chuyển hóa thành asen hóa trị 3 (thường gọi là thạch tín) – một chất cực độc. Mặc dù lượng asen trong thực phẩm thường rất thấp, nhưng để tránh các phản ứng tiêu cực cho cơ thể, bạn nên hạn chế ăn trái cây giàu Vitamin C ngay sau bữa đại tiệc hải sản.

Không ăn hải sản đã chết hoặc không còn tươi

Đối với hải sản, độ tươi sống là yếu tố quyết định sự an toàn. Khi hải sản (đặc biệt là cua, tôm, sò) chết, các vi khuẩn bên trong sẽ phát triển rất nhanh, phân hủy protein và tạo ra chất độc mang tên Histamine. Chất này có thể gây ra các triệu chứng dị ứng nghiêm trọng như nổi mề đay, ngứa ngáy, đỏ mặt, nhức đầu, thậm chí gây sốc phản vệ. Đặc biệt với các loại cá biển, nếu không được bảo quản lạnh ngay sau khi chết, lượng Histamine sẽ tăng vọt, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người dùng.

Không kết hợp hải sản với thực phẩm có "tính hàn" cao

Khi ăn hải sản, bạn nên tránh dùng chung với các thực phẩm có tính hàn khác như: nước đá, kem, dưa hấu, lê hoặc nước dừa. Việc nạp quá nhiều thực phẩm "lạnh" cùng một lúc sẽ khiến dạ dày bị kích ứng, gây đau bụng, đi ngoài và làm chậm quá trình tiêu hóa. Thay vào đó, bạn nên dùng hải sản kèm với các gia vị có tính ấm như gừng, sả, ớt để cân bằng lại nhiệt độ cho cơ thể.

Không uống quá nhiều bia khi ăn hải sản

Bia và hải sản là "cặp bài trùng" trên các bàn tiệc, nhưng đây lại là nỗi ác mộng cho những người có nguy cơ mắc bệnh Gout. Hải sản chứa nhiều Purine, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành Axit Uric. Trong khi đó, bia làm cản trở quá trình đào thải Axit Uric ra ngoài. Sự kết hợp này khiến nồng độ Axit Uric trong máu tăng vọt, dễ dẫn đến các cơn đau Gout cấp tính, gây sưng tấy và đau nhức dữ dội tại các khớp xương.



