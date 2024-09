5 xe tông liên hoàn, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đóng đường

Gần 19h, ôtô 7 chỗ chạy trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết từ hướng Bình Thuận tới TP HCM. Khi cách trạm thu phí thuộc huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) chừng 2 km, xe tông vào đuôi ôtô 7 chỗ. Cú đâm mạnh khiến xe này lao lên phía trước tông liên hoàn ba ôtô khác.

Hiện trường vụ tai nạn. Video: Minh Bằng

Vụ tai nạn không gây thương vong, song 5 ôtô hư hỏng, có xe rơi bánh ra đường. Nhiều mảnh vỡ của các ôtô văng tung tóe trên hiện trường dài gần 50 m. Một số người trên các xe xuống đứng ở làn số 1 sát dải phân cách. Giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Các xe nằm trên làn số 1 cao tốc sau tai nạn. Ảnh: Thái An

Do lượng xe từ phía bắc trở về TP HCM sau lễ rất đông, CSGT cùng đơn vị quản lý tuyến đường chặn cao tốc, điều tiết xe tới quốc lộ 56 qua TP Long Khánh tiếp tục hành trình trên quốc lộ 1. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, xử lý.

Cao tốc bị đóng, ôtô phải chuyển hướng ra quốc lộ 56. Ảnh: Thái An

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 99 km, nối hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận, tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng. Tuyến có điểm đầu nối cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại huyện Hàm Thuận Nam và điểm cuối ở nút giao cao tốc TP HCM - Dầu Giây ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Công trình giúp ôtô từ TP HCM đi Phan Thiết còn hơn 2 giờ thay vì 4-5 tiếng như trước.

Dịp nghỉ lễ 2/9, phần lớn ôtô từ TP HCM đi Phan Thiết, Nha Trang... đều chọn lộ trình cao tốc trong đó có đoạn Dầu Giây - Phan Thiết. Từ chiều nay rất đông xe từ các điểm du lịch trở về thành phố trên tuyến cao tốc.

Hướng tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Đồ hoạ: Khánh Hoàng

Tác giả: Phước Tuấn

Nguồn tin: vnexpress.net