5 triệu lượt xem cô dâu có biểu cảm đáng yêu trong đám cưới

Cô dâu cố nín khóc bằng mẹo chu mỏ gây sốt Clip thu về gần 5 triệu lượt xem sau ít ngày đăng tải. Nhiều người khen cô dâu dễ thương.

Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc cô dâu cố nín khóc bằng cách chu mỏ trong ngày cưới thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Biểu cảm vừa đáng yêu vừa chân thật của cô gái khiến nhiều người thích thú.

Trong video, khi cảm xúc dâng trào, thay vì bật khóc, cô dâu lại chu môi, cố giữ bình tĩnh. Hành động này khiến không khí vừa xúc động vừa pha chút hài hước.

Cô dâu được nhắc tới là Thảo Nguyên (22 tuổi). Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyên tâm sự cô và chồng cùng quê Đắk Lắk, hiện làm việc tại TP.HCM. Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 6/4.

Chia sẻ về khoảnh khắc "viral" trên mạng, Nguyên cho biết cô đã cố kìm nén cảm xúc suốt buổi lễ.

"Tôi xúc động nên cố kìm nén suốt tiệc, đến lúc nhà gái về thì cảm xúc vỡ oà", cô tâm sự.

Thảo Nguyên tiết lộ thêm mẹo chu mỏ là do từng xem trên mạng xã hội và được bạn bè mách trước đó.

"Bạn dặn lỡ có xúc động quá bật khóc thì nhớ chu lên nha, nên theo phản xạ cứ rưng rưng là tôi chu mỏ suốt buổi tiệc", cô hài hước nói.

Khi xem lại video, chính Nguyên cũng bật cười. Chính vì vậy cô đã quyết định đăng lên làm kỷ niệm, không nghĩ được mọi người quan tâm nhiều vậy. Cô cũng rất vui và mong truyền được năng lượng tích cực tới mọi người.

Nguyên cho biết cô và chồng vốn là đồng hương nhưng chỉ đến khi vào TP.HCM học tập, làm việc mới có dịp gặp gỡ và nên duyên.

Nhiều người để lại bình luận: "Đáng yêu quá, chu mỏ mà cưng xỉu", "Xem vừa thương vừa buồn cười", "Cô dâu dễ thương thật sự". Chỉ sau 1 ngày đăng tải, clip đã thu về 5 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt tương tác.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn