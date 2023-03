5 mẫu xe SUV mới có giá dưới 600 triệu đồng

4. Kia Soul EX 2023: Kia Soul là một trong những chiếc SUV cỡ nhỏ đáng chú ý nhất. Soul EX được trang bị các tính năng tiêu chuẩn tuyệt vời với giá 24.190 USD (tương đương 570 triệu đồng). Kia Soul EX 2023 có cửa sổ trời chỉnh điện, gương chiếu hậu sưởi và sạc điện thoại không dây. Xe cũng bao gồm vô lăng bọc da, cảnh báo sự chú ý của người lái và hỗ trợ tránh va chạm tại điểm mù. Soul EX là một trong những mô hình định hướng giá trị nhất trong cùng phân khúc.