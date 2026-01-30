Tài xế ô tô con gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h39 trưa giữa nhiều ô tô và xe máy với nhau.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên phố Lê Trọng Tấn.



Thời điểm trên, ô tô mang BKS: 29A-401.XX (chưa xác định người điều khiển) lưu thông trên phố Lê Trọng Tấn theo hướng đi phố Nguyễn Lân.

Khi xe ô tô này lưu thông đến khu vực đối diện số nhà 210 thì xảy ra va chạm với 2 chiếc ô tô và 4 xe máy khác khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, vụ tai nạn liên hoàn cũng làm 3 người bị thương hiện đã được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo Đội CSGT số 7, hiện tại tài xế điều khiển ô tô 29A-401.XX vẫn chưa ra trình diện làm việc với cơ quan chức năng.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an điều tra.

Tác giả: Trường Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn