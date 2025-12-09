4 đặc sản "ngọ nguậy" đáng sợ bậc nhất Việt Nam

Có những món ăn ở Việt Nam mà chỉ cần nghe tên thôi đã đủ khiến nhiều người e sợ, chứ chưa nói đến chuyện ăn thử. Chúng "ngọ nguậy", "động đậy", thậm chí nhìn qua còn tưởng như sinh ra là để thử thách lòng can đảm. Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ: chính những đặc sản khiến người ta sợ nhất lại là thứ làm dân sành ăn nghiện nhất. Ẩm thực Việt vẫn tồn tại những món "thách thức thị giác" nhưng khiến bất kỳ ai đủ dũng khí nếm thử đều phải thốt lên: "đáng sợ thật, nhưng ngon không tưởng". Và dưới đây là 4 cái tên tiêu biểu nhất.

Rươi - đặc sản mùa lạnh mà dân sành ăn không bỏ qua

Nếu chỉ mới nghe mô tả "con rươi ngọ nguậy như tơ đỏ", có lẽ nhiều người đã hét lên đòi bỏ chạy. Nhưng rươi lại là món quà đặc biệt của mùa thu đông miền Bắc. Khi được chế biến đúng cách, rươi trở nên thơm phức, béo ngậy, đặc biệt nhất là món chả rươi trứ danh.

Nỗi sợ ban đầu thường tan biến ngay khi mùi hành và thì là quyện cùng vị béo đặc trưng lan ra từ chiếc chả nóng hổi. Từ hình hài có chút "đáng sợ", rươi hóa thành món ăn tinh tế khiến người ta phải công nhận: đúng là đặc sản sinh ra để thử một lần trong đời.

Đuông dừa - "đặc sản ngọ nguậy" khiến ai cũng vừa sợ vừa tò mò

Nhắc đến đuông dừa, hình ảnh đầu tiên hiện lên chắc chắn là con ấu trùng trắng, béo mũm mĩm, mềm như sữa và lúc nào cũng động đậy. Chỉ cần nhìn là đủ lạnh sống lưng. Nhưng với người dân miền Tây, đây lại là món ngon bổ dưỡng, nổi tiếng nhất với kiểu ăn… sống.

Những ai can đảm thử miếng đầu tiên thường bất ngờ vì vị béo ngậy tan ngay trong miệng, không hề đáng sợ như tưởng tượng. Ngoài ăn sống, đuông còn được đem chiên bơ, nướng muối ớt - hương thơm bốc lên khiến ngay cả người từng sợ hãi cũng muốn thử lại.

Sâu chít - "nhân sâm biết bò" của vùng Tây Bắc

Được săn lùng vào mùa đông giá rét, sâu chít nhìn ngoài thì chẳng khác nào những con sâu vàng nhỏ xíu, thân mềm và lúc nào cũng nhúc nhích. Vậy mà người dân gọi nó bằng cái tên sang trọng: "nhân sâm Tây Bắc".

Sâu chít thường được ngâm rượu - một thứ rượu có màu vàng óng, thơm nhẹ và được xem là bổ dưỡng cho sức khỏe. Những người gan dạ hơn có thể thử sâu chít rang giòn, thứ mà mới nghe đã rùng mình nhưng ăn rồi lại ngạc nhiên vì độ bùi và thơm cực kỳ lạ miệng.

Tằm sắn - món ăn dân dã khiến nhiều người vừa run vừa mê

Tằm sắn không "đáng sợ" bằng đuông dừa, nhưng hình dáng tròn tròn, trắng đục của chúng vẫn đủ để nhiều người… né vội. Vậy mà khi lên chảo với lá lốt hoặc rang giòn, tằm sắn lại có vị béo, bùi, thơm nức, khiến những ai từng thử đều công nhận: ngon bất ngờ.

Ở nhiều vùng miền, tằm sắn được xem như món ăn quen thuộc, giàu dinh dưỡng. Còn với du khách hay người thành phố, đây lại là thử thách đầu tiên để bước vào thế giới ẩm thực "ngọ nguậy" đầy thú vị.

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn