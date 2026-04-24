33 tuổi, người phụ nữ mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối

Bệnh ung thư dạ dày thường không có dấu hiệu rõ ràng ở giai đoạn sớm. Ảnh: Freepik.

Theo thông tin đăng tải trên China News Weekly, bệnh nhân Trình Lộ (33 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Ung thư Đại học Bắc Kinh. Khi nhập viện, cô đã ở giai đoạn muộn và đang trải qua đợt hóa trị thứ hai trong một thử nghiệm lâm sàng.

Trước đó, Trình Lộ cho biết cô từng tin rằng ung thư là căn bệnh “xa vời”. Cô không hút thuốc, ít uống rượu, duy trì tập yoga và thể dục đều đặn, không có tiền sử gia đình mắc bệnh cũng như không nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori.

Tuy nhiên, khoảng 4 tháng trước khi được chẩn đoán, cơ thể cô đã xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Ban đầu là cảm giác khó chịu dạ dày sau khi dùng kháng sinh điều trị viêm phổi, kèm theo ợ hơi và cảm giác vướng khi nuốt.

Sau đó, tình trạng trào ngược axit và nôn trớ ngày càng nặng, thậm chí axit trào lên mũi vào buổi sáng. Dù đã đi khám và được chẩn đoán viêm thực quản do trào ngược, cô vẫn tiếp tục trì hoãn nội soi dạ dày. Trong thời gian ngắn, bệnh nhân sụt cân nhanh chóng, khoảng 4-5 kg, nhưng vẫn chủ quan. Chỉ đến khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, cô mới thực hiện nội soi.

Kết quả cho thấy một khối u lớn gần cửa dạ dày, có đặc điểm cứng, dễ chảy máu. Xét nghiệm mô bệnh học xác định đây là ung thư dạ dày. Bệnh đã di căn đến phúc mạc và đại tràng. Bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt bỏ một phần ba dạ dày. Sau mổ, cân nặng của cô giảm nhanh xuống còn 38 kg và hiện vẫn tiếp tục điều trị.

Các chuyên gia tại Viện Hàn lâm Khoa học Y tế Trung Quốc cho biết hơn 80% bệnh nhân ung thư dạ dày được phát hiện ở giai đoạn muộn, trong khi nếu phát hiện sớm, trên 90% trường hợp có thể điều trị hiệu quả.

Bác sĩ Thiện Phi, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Ung thư Đại học Bắc Kinh, nhận định các triệu chứng ban đầu của ung thư dạ dày thường không điển hình, dễ trùng lặp với những rối loạn tiêu hóa thường gặp như đầy bụng, ợ nóng, trào ngược hay khó chịu vùng thượng vị.

Chính vì mức độ phổ biến của các biểu hiện này trong đời sống hàng ngày, nhiều người có xu hướng chủ quan hoặc tự điều trị, chỉ đến bệnh viện khi triệu chứng trở nên nghiêm trọng. Ông cho biết từng tiếp nhận một bệnh nhân hơn 20 tuổi ngất khi đang đi công tác, sau đó được xác định thiếu máu nặng do ung thư dạ dày đã di căn rộng và qua đời chỉ một tháng sau chẩn đoán.

Bác sĩ Đỗ Xuân Hà, Phó khoa Ung bướu, Bệnh viện Ung thư thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Y tế Trung Quốc, cũng ghi nhận xu hướng trẻ hóa ở bệnh nhân ung thư dạ dày. Theo bà, tại phòng khám, nhóm bệnh nhân dưới 50 tuổi chiếm gần 20%, trong đó trường hợp nhỏ tuổi nhất mới 14 tuổi.

Bà cho rằng hiện tượng này có thể liên quan đến nhiều yếu tố như chế độ ăn nhiều đồ chiên, nướng, mặn và hun khói; thói quen thức khuya, làm việc cường độ cao, ăn uống thất thường; cùng với áp lực tâm lý và trạng thái cảm xúc kéo dài.

Các chuyên gia khuyến cáo, nội soi dạ dày hiện vẫn là phương pháp quan trọng trong phát hiện sớm ung thư dạ dày. Người dân không nên trì hoãn thăm khám chỉ vì e ngại cảm giác khó chịu hoặc các yếu tố bất tiện, bởi phần lớn trường hợp phát hiện muộn xuất phát từ việc chưa chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu bất thường.

Việc sàng lọc cũng cần được thực hiện định kỳ, ưu tiên ở những nhóm nguy cơ cao như người từ 45 tuổi trở lên, người nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày hoặc duy trì các thói quen sinh hoạt không lành mạnh trong thời gian dài. Theo dõi định kỳ và nội soi đúng thời điểm được xem là biện pháp quan trọng giúp phát hiện sớm tổn thương, từ đó cải thiện hiệu quả điều trị.

Tác giả: Kỳ Duyên

Nguồn tin: znews.vn