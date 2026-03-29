32 người đau bụng dữ dội sau khi ăn bánh mì

Ngày 29-3, tin từ Trung tâm Y tế Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã tiếp nhận và đang điều trị hàng chục bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 28-3, Trung tâm Y tế Ea H'leo tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói nghi do ngộ độc thực phẩm.

Sau đó, Trung tâm này liên tục tiếp nhận thêm 31 trường hợp khác có các triệu chứng tương tự.

Những bệnh nhân này đều khai nhận sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk) thì đau bụng dữ dội.

"Đến nay, các bệnh nhân có tình trạng sức khỏe tạm ổn, đang được theo dõi và chưa có trường hợp nào xuất viện. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu liên quan để làm rõ nguyên nhân" - lãnh đạo Trung tâm Y tế Ea H'leo thông tin.

UBND xã Ea Đrăng đã thành lập đoàn kiểm tra, tạm dừng hoạt động kinh doanh cơ sở bánh mì này, chờ kết quả xét nghiệm để có căn cứ xử lý theo quy định.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động