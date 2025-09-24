3 người bị bắt vì xả trộm gần 50m³ chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch

Các nghi phạm tại cơ quan công an - Ảnh: NGỌC BÍCH

Ngày 24-9, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa xác minh, điều tra, bắt giữ ba nghi phạm Nguyễn Khắc Đạo (43 tuổi) và Chu Thị Vang (42 tuổi), Nguyễn Duy Cường (30 tuổi) vì hành vi xả trộm gần 50m3 chất thải xuống sông Tô Lịch.

Qua quá trình xác minh, rà soát, công an xác định chiếc xe bồn trắng biển kiểm soát 30L-573.96 bị camera an ninh ghi lại thuộc Công ty TNHH vệ sinh môi trường thoát nước đô thị Hà Nội đã có hành vi xả thải trái phép ra sông Tô Lịch thông qua hệ thống hố ga (đoạn đối diện số 584 đường Láng).

Theo công an, đây là công ty do vợ chồng Nguyễn Khắc Đạo và Chu Thị Vang thành lập từ năm 2018.

Quá trình đấu tranh, các nghi phạm khai nhận công ty của vợ chồng Đạo không có giấy phép hoạt động xử lý chất thải, không ký kết với đơn vị xử lý hợp pháp nào. Sau khi hút bể phốt, Đạo chỉ đạo lái xe chở đến các địa điểm không đúng quy định để đổ thải.

Khoảng 3h sáng 5-9, sau khi hút gần 50m³ chất thải lỏng từ bể phốt của một tòa nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, lái xe Nguyễn Duy Cường đã hai lần chạy xe bồn đến đường Láng, dùng tay mở nắp hố ga, cắm vòi và xả trực tiếp toàn bộ chất thải xuống đây.

Hậu quả là đường ống trong hố ga bị vỡ, chất thải chưa qua xử lý tràn trực tiếp ra sông Tô Lịch, gây ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Thời điểm các nghi phạm thực hiện hành vi xả trộm gần 50m³ chất thải bể phốt qua đường ống hố ga chảy xuống sông Tô Lịch - Ảnh: NGỌC BÍCH

Trước đó, khoảng 3h sáng ngày 5-9, tại khu vực bờ kè sông Tô Lịch, Ban quản lý dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá phát hiện vệt chất thải nghi là phân bể phốt được xả trực tiếp vào hố ga, rồi chảy thẳng xuống sông.

Ước tính khối lượng chất thải lên tới khoảng 50m³, gây mùi hôi thối nồng nặc và ô nhiễm nghiêm trọng một khu vực rộng lớn.

Đặc biệt, việc xả thải trái phép còn gây hư hại hạ tầng dự án khi làm tụt đường ống thoát nước.

"Sự việc nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân mà còn đi ngược lại chủ trương quyết liệt của TP Hà Nội trong việc làm sạch sông Tô Lịch", Công an Hà Nội nhấn mạnh.

Tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc Công an thành phố, Đội 3 - Phòng Cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ 3 người trên.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các nghi phạm.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: tuoitre.vn