220.637 phiếu thử nghiệm thực phẩm đe dọa sức khoẻ cộng đồng: 100 bị cáo lãnh án

Ngày 2-2, sau thời gian đưa vụ án ra xét xử (bắt đầu từ ngày 16-1), TAND TPHCM tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ làm giả hàng trăm nghìn phiếu kiểm nghiệm thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL và Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek.

Lũng đoạn quản lý chất lượng tại 34 tỉnh, thành

HĐXX xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài, gây hậu quả xấu cho xã hội khi các bị cáo đã làm giả tổng cộng 220.637 phiếu kết quả thử nghiệm cho 12.995 đơn vị và cá nhân. Những kết quả giả này đã được sử dụng để lập hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm tại 34 tỉnh, thành phố, khiến nhiều sản phẩm chưa qua kiểm định thực tế vẫn được lưu hành rộng rãi trên thị trường.

HĐXX nhấn mạnh vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức và gây lũng đoạn hoạt động quản lý Nhà nước trong việc công bố hợp chuẩn, hợp quy. Những hành vi vi phạm này không chỉ làm suy yếu tính cạnh tranh lành mạnh trên thị trường mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn sức khỏe của người tiêu dùng và môi trường, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Các bị cáo tại toà

Theo HĐXX, việc áp dụng hình phạt nghiêm khắc là cần thiết để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội. HĐXX đã phân hóa hình phạt dựa trên vai trò và số lượng phiếu giả mà từng bị cáo thực hiện.

Trong đó, Đoàn Hữu Lượng (cựu chủ tịch HĐTV, cựu giám đốc Công ty TNHH Khoa học TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (cựu giám đốc điều hành Công ty TNHH Khoa học TSL, giám đốc Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek) được xác định là những người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức.

Một bị cáo khác là Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ tại Vụ Nông nghiệp) đã lợi dụng các mối quan hệ tại các Bộ ngành để tác động, giúp hai công ty TSL và Avatech được cấp phép kiểm nghiệm trái quy định, từ đó trục lợi cá nhân 2,46 tỉ đồng.

Về tình tiết tăng nặng, HĐXX xác định 100 bị cáo phạm tội từ 2 lần trở lên. Riêng nhóm nhân sự chủ chốt gồm Lượng, Phương, Nguyễn Hữu Truyền (cựu phó giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH Khoa học TSL), Nguyễn Minh Nhựt (cựu giám đốc chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Khoa học TSL, cựu phó giám đốc Công ty Avatek), Huỳnh Tấn Cường (cựu giám đốc Công ty TNHH Khoa học TSL), Trần Minh Tâm (cựu trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Khoa học TSL) bị áp dụng tình tiết phạm tội có tổ chức do có sự cấu kết chặt chẽ và vạch ra quy trình làm giả riêng biệt.

Xử nghiêm người cầm đầu

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng 18 năm tù về tội "Giả mạo trong công tác", 7 năm tù về tội "Đưa hối lộ"; tổng hợp mức hình phạt là 25 năm tù.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương 18 năm tù về tội "Giả mạo trong công tác", 7 năm tù về tội "Đưa hối lộ"; tổng hợp hình phạt là 27 năm tù.

Về tội "Giả mạo trong công tác", nhóm bị cáo Truyền, Nhựt, Cường, Tâm bị tuyên phạt từ 13 năm đến 17 năm tù giam.

Bị cáo Nam Khánh 3 năm tù về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi"

Bị cáo Nguyễn Hà Linh (cựu Phó Giám đốc Công ty TSL chi nhánh Hà Nội và Giám đốc Công ty Avatek; vợ Khánh Nam ) 3 năm 6 tháng tù về các tội "Giả mạo trong công tác" và "Đưa hối lộ".

Các bị cáo khác bị tuyên án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 10 năm tù giam.

HĐXX quyết định xử lý nghiêm người cầm đầu nhưng mở đường bao dung cho những người có vai trò thứ yếu, lệ thuộc vào chỉ đạo của cấp trên. Có 25 bị cáo được hưởng án treo và một số được trả tự do ngay tại tòa nếu không bị tạm giam vì tội khác.

Tác giả: Trần Thái - Hà Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động