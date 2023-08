2 vợ chồng bị điện giật tử vong khi đi hái dừa

Nơi xảy ra vụ việc

Theo đó, tối 9/8, thông tin từ UBND xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện, làm hai người tử vong. Nạn nhân là ông L.K.Q. (58 tuổi) và vợ là T.T.T. (58 tuổi), ngụ ở ấp An Thọ, xã Định An.

Cụ thể, sự việc xảy ra từ chiều 7/8, khi ông Q. đi hái dừa trước nhà thì sử dụng một cây cột sắt. trong khi hái dừa, cây cột không may chạm vào đoạn dây điện bị hở nằm trên cây dừa làm ông Q. bị điện giật tử vong. Nghe tiếng la lớn của chồng, bà T. từ trong nhà chạy ra để cứu nhưng cũng bị điện giật, tử vong.

Được biết hoàn cảnh của vợ chồng ông Q. rất khó khăn. Ông Q. hành nghề chạy xe ôm, vợ đi làm thuê và nuôi 2 cháu nội.

