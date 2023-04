2 nữ ca sĩ xứ Nghệ giành ngôi Quán quân 'Tuyệt đỉnh song ca 2023'

Như Quỳnh (trái) và Phương Thủy hạnh phúc khi giành ngôi Quán quân

Trong đêm thi, Như Quỳnh - Phương Thủy đã thể hiện bản mashup Hồ trên núi - Bài ca đất phương Nam (nhạc sĩ Phó Đức Phương và Lư Nhất Vũ - Lê Giang) cùng với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Quốc Đại. Đây là một sự kết hợp độc đáo giữa ca khúc nổi tiếng của miền Bắc và bài hát nổi tiếng của miền Nam, thể hiện nhiều khía cạnh văn hóa dân gian của hai miền, đòi hỏi người hát phải có cách xử lý thông minh, linh hoạt, đặc biệt là trong việc kết hợp ca trù, chầu văn với hò Đồng Tháp.

Với giọng hát thanh thoát mà đầy nội lực cùng với ngoại hình tươi tắn, trẻ trung, 2 cô gái đã có phần trình diễn xuất sắc, chinh phục khán giả và ban giám khảo.

Ngay sau khi được xướng tên ngôi vị Quán quân Tuyệt đỉnh song ca 2023, cặp đôi Như Quỳnh - Phương Thủy đã khóc òa trên sân khấu.

"Từ cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca, bản thân em đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Em và Phương Thủy đã làm được những điều mà trước đây bọn em chưa từng nghĩ đến. Chiến thắng này là món quà tinh thần lớn để chúng em thêm tự tin bước tiếp trên con đường nghệ thuật", Như Quỳnh bày tỏ.

Hoàng Như Quỳnh và Võ Phương Thủy là cặp đôi ăn ý từ sân khấu đến ngoài đời. Họ cùng sinh năm 1998, cùng quê ở huyện miền núi Tân Kỳ, Nghệ An, hiện là sinh viên hệ Đại học khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đặc biệt, 2 cô gái cùng chung đam mê dòng nhạc dân gian, trữ tình và quyết tâm theo đuổi dòng nhạc này.

Trước đó, Như Quỳnh từng giành giải Ba cuộc thi Ngôi sao Dân canăm 2019 và Á quân Sao Mai Nghệ An 2022. Còn Phương Thủy đoạt giải Khuyến khích Sao Mai Nghệ An 2022 và là Á quân cuộc thi Tiếng hát Sông Thương 2021.

Như Quỳnh, Phương Thủy và ca sĩ Quốc Đại thể hiện mashup "Hồ trên núi - Bài ca đất phương Nam"

Tác giả: Bảo Minh

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam