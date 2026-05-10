2 người tử vong và bức thư tuyệt mệnh

Ngày 10/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ hai người tử vong trong căn nhà ven Quốc lộ 1, xã Vạn Hưng, lực lượng chức năng đã phát hiện một bức thư tuyệt mệnh.

Bức thư này được cho là của ông N.X.H (SN 1972), trú xã Vạn Ninh để lại trong tủ thờ ở phòng khách.

Theo thông tin ban đầu, bà Đ.T.T.V. (SN 1975), trú xã Vạn Hưng sống một mình tại căn nhà nằm cạnh Quốc lộ 1 và có quan hệ tình cảm với hai người đàn ông là ông N.X.H. và ông L.X.N, trú phường Bắc Nha Trang.

Hiện trường nơi phát hiện 2 người tử vong.



Tối 7/5, ông N. lái ô tô đưa bà V. từ khu vực Nha Trang về nhà riêng ở xã Vạn Hưng.

Đến chiều hôm sau, ông này trở lại nơi cư trú.

Sau đó, ông H. chạy xe máy đến nhà bà V.

Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn liên quan chuyện tình cảm tay ba.

Theo điều tra ban đầu, ông H. đã dùng dây rút siết cổ bà V. tử vong trong phòng ngủ, rồi để lại thư tuyệt mệnh trước khi treo cổ tự sát ngay trong căn nhà.

Khoảng 11 giờ ngày 9/5, người dân phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại nhà bà V. nên trình báo cơ quan chức năng.

Khi lực lượng chức năng có mặt, cả bà V. và ông H. đều đã tử vong.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Trung Sơn

Nguồn tin: congly.vn