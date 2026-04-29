Hai vụ tai nạn liên tiếp trong đêm mưa dông ở Hà Nội, 2 người tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực có mưa lớn kèm dông gió, tầm nhìn hạn chế. Xe máy mang BKS 29AC-336.XX (chưa rõ người điều khiển) chở theo 2 người gồm 1 nam và 1 nữ, lưu thông theo hướng đi xã Bình Minh.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Khi di chuyển đến khu vực biển xã Tam Hưng, xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với xe ben mang BKS 29K-192.XX (chưa rõ người điều khiển). Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng Công an xã Tam Hưng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hai nạn nhân tử vong tại chỗ sau va chạm

Xe cứu thương đưa các nạn nhân về nhà tang lễ Hà Đông

Đáng chú ý, cũng trong tối cùng ngày, cách vị trí xảy ra vụ tai nạn trên khoảng 500m về phía xã Tam Hưng tiếp tục xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe máy. Hậu quả khiến một người bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân của cả hai vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV