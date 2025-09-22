16 gen Z ở Quảng Trị ép nạn nhân lên xe, chở đi hành hung xuyên đêm

Ngày 22-9, Công an Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 16 đối tượng về các tội danh bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích. Cơ quan điều tra đã tạm giam 11 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng.

Nhóm gen Z hành hung người khác - Ảnh: ANH TUẤN

Trong số 16 đối tượng bị khởi tố, có 9 người trú tại phường Nam Đông Hà, 3 người trú phường Đông Hà, 2 người trú Gio Linh, 1 người trú Ái Tử và 1 người trú Nam Cửa Việt.

Cụ thể, trú phường Nam Đông Hà gồm Nguyễn Đức Nguyên, Nguyễn Nhất Tiến, Trần Nhật Tân (cùng 17 tuổi), Lê Đức Thịnh, Lê Hữu Thiên, Đoàn Anh Quân (cùng 18 tuổi), và Phan Văn Tư, Nguyễn Gia Nhật, Trương Quốc Minh (cùng 19 tuổi).

Phường Đông Hà có Trương Nhật Trung, Nguyễn Anh Tuấn, Lương Hoài Quân (cùng 17 tuổi).

Còn lại, xã Gio Linh gồm Đinh Hòa Phát (19 tuổi), Lê Minh Vũ (18 tuổi). Xã Ái Tử có Trịnh Đình Phát (18 tuổi). Xã Nam Cửa Việt có Nguyễn Mạnh Cường (19 tuổi).

Trước đó, Công an Quảng Trị tiếp nhận tố giác của anh Nguyễn Minh Nhật (17 tuổi, trú Xuân Tiến, Cửa Việt) về việc bị một nhóm đối tượng hành hung ngày 20-5.

Quá trình điều tra xác định, tối 19-5, tại Gio Linh và Đông Hà, nhóm gen Z này đã đánh đập, ép buộc Nguyễn Công An Phước (16 tuổi, trú Nam Cửa Việt) và Nguyễn Mạnh Cường (19 tuổi, trú Nam Cửa Việt) lên xe máy, chở đi nhiều nơi để tiếp tục hành hung.

Đến rạng sáng 20-5 tại Cửa Việt, một số đối tượng đã dùng tay, chân, mũ bảo hiểm, vỏ chai bia và dao tấn công anh Nguyễn Minh Nhật, gây tổn thương cơ thể 20%.

Theo Công an Quảng Trị, việc khởi tố và tạm giam các đối tượng cho thấy quyết tâm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: tuoitre.vn