Trong nước

14 thành viên Chính phủ tham gia Trung ương khóa XIV

14 thành viên Chính phủ tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14, trong đó có 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành.

Tác giả: Khánh Hoàng - Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net

