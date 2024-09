1.000 chai dầu trẻ em, ma túy và bạo lực: Chi tiết rợn người trong bản cáo trạng 14 trang về "kẻ săn mồi tình dục" đáng sợ nhất Hollywood

Mới đây nhất, tờ People đã đăng tải bài viết công khai những chi tiết trong bản cáo trạng liên quan tới Sean "Diddy" Combs.

Sean "Diddy" Combs, một trong những nhân vật quyền lực nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc, đã bị cáo buộc trong một bản cáo trạng liên bang gồm ba tội danh: Buôn bán tình dục; Tống tiền; Hiếp dâm tập thể.

Trong bản cáo trạng ghi rõ, Sean "Diddy" Combs đã ép buộc phụ nữ thực hiện các hành vi tình dục có tổ chức với các nam giới làm công việc mại dâm.

Trước cáo buộc này, Sean "Diddy" Combs đã hoàn toàn phủ nhận. Luật sư của Sean "Diddy" Combs là Marc Agnifilo cũng nói rằng thân chủ của mình không có tội. Combs đã bị bắt tại một khách sạn ở Manhattan vào ngày 17/9, 1 ngày trước khi bản cáo trạng được công bố. Trong bản cáo trạng xuất hiện những chi tiết khiến người đọc phải rùng mình vì mức độ nghiêm trọng của nó.

1. Sean "Diddy" Combs bị cáo buộc ép nạn nhân tham gia vào "bữa tiệc thác loạn" Freak Offs

Theo bản cáo trạng mà PEOPLE có được, Combs đã sử dụng sức ép để buộc phụ nữ tham gia vào những sự kiện được gọi là "cuộc thi quái dị", được các công tố viên mô tả là "những màn biểu diễn tình dục công phu và được dàn dựng".

Các công tố viên cáo buộc rằng Combs đã dụ dỗ nạn nhân với "vỏ bọc" là một mối quan hệ lãng mạn trước khi được cho là sử dụng "sức mạnh, đe dọa và ép buộc" để bắt họ tham gia.

Các sự kiện được gọi là "bữa tiệc thác loạn" kéo dài vài ngày và có sự tham gia của nhiều người làm trong ngành công nghệ mại dâm.

Sean "Diddy" Combs bị cáo buộc đã tổ chức và chỉ đạo những "bữa tiệc thác loạn", ghi lại những hình ảnh này sau đó dùng nó để thao túng các nạn nhân.

Combs bị cáo buộc sử dụng thuốc, ảnh hưởng và đe dọa để ép buộc phụ nữ. Hơn nữa, các công tố viên tuyên bố rằng chính Combs đã cung cấp thuốc cho nạn nhân. Các loại thuốc được cung cấp bị cáo buộc bao gồm cocaine, oxycodone và ketamine...

2. Nạn nhân nhận được truyền dịch tĩnh mạch

Vì các "bữa tiệc thác loạn" kéo dài nhiều ngày làm cạn kiệt sức lực của mọi người nên các công tố viên cho biết Sean "Diddy" Combs và các nạn nhân đều cần phải truyền dịch. Theo cáo trạng, nhu cầu về việc tiêm tĩnh mạch (IV) phát sinh từ việc cần phục hồi sau sự cạn kiệt sức lực cũng như do sử dụng thuốc.

3. Cáo buộc bạo lực thể chất

Theo cáo trạng của các công tố viên, các hành vi bạo lực thể chất được cáo buộc do Combs gây ra có từ năm 2009. Combs bị cáo buộc đã đấm, đá, lôi kéo và ném đồ vật vào phụ nữ. Các hành vi này đã được ghi lại từ camera và thậm chí có người chứng kiến trực tiếp. Theo camera ghi hình tại 1 khách sạn ở Los Angeles vào năm 2016, Combs đã đá, kéo lê và ném một bình hoa vào một người phụ nữ. Cũng theo công tố viên, Combs đã hối lộ một nhân viên khách sạn để đảm bảo vụ việc này được giữ kín.

Mặc dù Combs bị cáo buộc đã sắp xếp các "bữa tiệc thác loạn" nhưng theo công tố viên, việc này cũng có sự trợ giúp của các nhân viên. Các nhân viên của Combs bao gồm cả những người giám sát cấp cao, nhân viên an ninh, nhân viên nhà cửa và trợ lý cá nhân, được cho là đã giúp đặt chỗ đi lại cho các nạn nhân và người làm công nghệ mại dâm. Họ cũng bị cáo buộc đã chuẩn bị sẵn sàng phòng khách sạn với các vật dụng cần thiết, dọn dẹp phòng sau khi xong việc, giao tiền mặt để trả cho người làm công nghệ mại dâm và lên lịch truyền IV.

4. Hơn 1.000 chai dầu em bé

Your browser does not support the video tag.

Cảnh sát đã thu được 1000 chai dầu em bé tại nhà Sean Diddy Combs

Khi nhà của Combs ở Los Angeles và Miami bị đột kích vào tháng 3, các công tố viên nói rằng cơ quan chức năng đã tìm thấy "đồ dùng cho các bữa tiệc thác loạn, bao gồm thuốc và hơn 1.000 chai dầu em bé, chất bôi trơn".

Tác giả: Trân Ni

Nguồn tin: Phụ nữ Mới