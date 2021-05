“Yêu râu xanh” giở trò đồi bại với người phụ nữ câm trong đêm

Đối tượng Trần Văn Thiêm tại cơ quan điều tra.

Ngày 17/5, Công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thiêm (SN 1976), trú xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên về tội "Hiếp dâm". Đáng nói, Thiêm từng có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và tội "Hiếp dâm".



Ngày 7/5, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được tin báo về việc xảy ra 1 vụ hiếp dâm trên địa bàn xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên. Nạn nhân là một người bị câm. Ngay sau đó, Công an huyện Hưng Nguyên đã khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ sự việc.



Quá trình điều tra, Công an huyện Hưng Nguyên đã xác định được đối tượng gây án và đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt tạm giữ đối với đối tượng Trần Văn Thiêm.

Để bắt được đối tượng, cơ quan Công an gặp rất nhiều khó khăn để tìm ra hung thủ khi nạn nhân là người câm, thời gian diễn ra đêm khuya ít người qua lại.

Tại cơ quan điều tra, mặc dù đối tượng luôn tìm mọi cách để chối tội nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Thiêm đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam