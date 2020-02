Xuất hiện mẫu iMac với thiết kế đẹp lung linh

Một bằng sáng chế mới đây của Apple tiết lộ về mẫu iMac cong được làm từ một tấm kính duy nhất.

Với các thông tin từ một bằng sáng chế của Apple, nhà thiết kế Jermaine Smit đã tạo ra video concept iMac Pro vô cùng lạ mắt. Nhờ concept này, người dùng có thể dễ dàng hình dung ra chiếc iMac cong trông như thế nào.

Mẫu iMac cong đẹp lung linh của Apple

Hình ảnh từ video concept cho thấy, iMac cong có thiết kế rất bắt mắt với thân máy có thể uốn cong ở giữa. Do đó người dùng có thể điều chỉnh để có được vị trí quan sát màn hình tốt nhất.

Ngoài ra, thiết kế này cũng giúp người dùng dễ dàng mang theo thiết bị. Người dùng cũng có thể thêm 1 bàn phím riêng cùng với trackpad.

Nhà thiết kế cũng đưa ra nhược điểm của chiếc iMac cong này, do bàn phím ở vị trí rất gần với màn hình khiến điều này có thể trở thành thảm họa.

Your browser does not support the video tag.

Mặt khác, với một tấm kính rất khó được đạt được khả năng uốn cong linh hoạt. Điều này cho thấy concept iMac này rất có thể chỉ mãi là một bằng sáng chế, chí ít là trong tương lai gần.

Tác giả: Hải Phong

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net