Xuân Yêu Thương mùa thứ 5: Tết khắp mọi nhà

Tết Quý Mão 2023 đang đến gần, tiếp nối truyền thống hằng năm, năm nay Giải bóng đá Xuân Yêu Thương do Công ty CP Truyền thông 24h Online tổ chức tiếp tục được diễn ra nhằm mang cái Tết ấm no đến cho bà con nghèo, tạo ra một sân chơi phong trào cho các đối tác, độc giả của Nghệ An 24h.

Xuân Yêu Thương lần thứ 4 với sự góp mặt của nhiều ngôi sao Sông Lam Nghệ An như Quế Ngọc Hải, Nguyên Mạnh



Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Xuân Yêu Thương mùa thứ 4 là trận đấu giao hữu giữa các ngôi sao đến từ Sông Lam Nghệ An và đội bóng của đơn vị tổ chức Nghệ An 24h Plus đã thành công mang đến hơn 500 suất quà cùng nhiều tặng vật có giá trị trên 500 triệu đồng cho bà con dân tộc Đan Lai, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông.

Lãnh đạo huyện Con Cuông và ban tổ chức trao quà cho bà con tại xã Thạch Ngàn



Tiếp nối thành công của những mùa trước, Xuân Yêu Thương lần thứ 5 tiếp tục được tổ chức tại sân bóng số 01, đường Tuệ Tĩnh, Thành phố Vinh, giải dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 12 năm 2022.

Đến với Xuân Yêu Thương lần này, 8 đội bóng tham gia là các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu hấp dẫn, là dịp để các vận động viên có cơ hội giao lưu, cọ xát với nhiều đội bóng khác nhau, cùng lan tỏa tình yêu thương, đem Tết đến khắp mọi nhà.

Năm nay, mùa “Xuân Yêu Thương” sẽ đến với người dân nghèo thuộc xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Đây là địa phương xa huyện lỵ và cực kỳ khó khăn của huyện Quỳ Hợp. Ngoài giao thông cách trở, năm vừa rồi hàng trăm hộ dân nơi đây phải đối mặt với tình trạng nhà bị sụt lún chưa rõ lý do, cuộc sống vô cùng bất an.

Tình trạng sụt lún, nứt nẻ nhà dân chưa rõ lý do tại xã Châu Hồng

Với mong muốn chia sẻ được nhiều hơn nữa những khó khăn với bà con xã Châu Hồng, Xuân Yêu Thương lần thứ 5 hy vọng sẽ nhận được nhiều sự đóng góp, chung tay của cộng đồng để người dân nơi đây có thêm một cái Tết đoàn viên ấm no, đủ đầy.

Giải bóng đá phong trào “Xuân yêu Thương” là hoạt động thường niên do Công ty CP Truyền thông 24h Online tổ chức. Trải qua 4 mùa Xuân Yêu Thương thành công, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và hàng nghìn phần quà giá trị đã được trao tặng tới bà con các xã Bình Chuẩn, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông; xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp và xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương. Năm nay, toàn bộ số tiền và quà tặng kêu gọi được từ giải đấu sẽ được trao tận tay người dân nghèo của xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Mọi đóng góp cho chương trình xin liên hệ:

Bà Trần Thúy Ngân – Trưởng phòng Hành chính-Kế toán. Số điện thoại liên hệ: 0977.789.345

