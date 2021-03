Xử lý nhóm thanh thiếu niên đi xe lạng lách, đánh võng

Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng, tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt bô trên các tuyến đường thị trấn Nghĩa Đàn diễn ra rất phổ biến, đặc biệt là vào ban đêm khiến dư luận trong quần chúng nhân dân rất hoang mang và bức xúc, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Với thủ đoạn, tháo, che, lắp biển kiểm soát giả để tránh sự truy cứu trách nhiệm của cơ quan chức năng.

Các đối tượng và phương tiện vi phạm.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Đàn, Đội CSGT Công an huyện Nghĩa Đàn đã chủ trì phối hợp với Công an các xã, thị trấn tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý rất nhiều trường hợp thanh niên vi phạm nói trên.

Theo đó, đêm 7/3, qua tuần tra kiểm soát, đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) phối hợp với ban Công an thị trấn Nghĩa Đàn đã bắt giữ một nhóm đối tượng đi trên 8 xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, đi xe với tốc độ cao.

Qua kiểm tra, các trường hợp trên đều không có giấy phép lái xe, nhiều xe che hoặc không gắn biển số. Đây là những thanh thiếu niên chủ yếu trú tại thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn.

Hiện, Công an huyện Nghĩa Đàn đã lập biên bản và tạm giữ các phương tiện trên xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân