Xót xa kè bãi biển Cửa Lò bị sóng đánh tan hoang

Tại Nghệ An, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ ngày 28-31/10 đã có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to, gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương trong tỉnh. Mưa lũ cũng làm ngập lụt tại 94 xóm trong tỉnh, cô lập 27 xóm, 14.511 nhà bị ngập, 4.447 hộ dân phải di dời do ngập lụt và ảnh hưởng của sạt lở đất; 45 điểm trường bị ngập lụt; 885 ha lúa, 6.354 ha nuôi thủy sản, 9.215 ha ngô và rau màu các loại bị ngập, 132.992 con gia cầm, 457 con gia súc bị cuốn trôi; 51 km đường giao thông bị sạt lở hư hỏng, 13 cầu, cống bị cuốn trôi hoặc hư hỏng.